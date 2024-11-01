edición general
La dependencia europea del gas estadounidense «expone» a la UE a la presión de Trump [ENG]

Tras una prohibición general de las importaciones de gas ruso, la UE está preocupada por su dependencia del GNL estadounidense y recurre a otras fuentes diversas. «Existe una preocupación creciente, que comparto, por el riesgo de sustituir una dependencia por otra», dijo Dan Jørgensen, comisario responsable de Energía y Vivienda, al hablar con periodistas. Los recientes sobresaltos geopolíticos vinculados a la crisis transatlántica han actuado como un “toque de atención” para el bloque.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
¡ quien lo iba a imaginar ! :roll:

Aquí Úrsula explicando como es el rabo con el que nos están dando por el culo.  media
#5 Grahml
#1 Obviamente se ha quedado corta la señora.
arturios #7 arturios
#5 Es que no está mostrando el largo, sino el ancho :shit:
#8 Grahml
#7 En #5 no he considerado en ningún momento que estuviera mostrando el largo.
#2 uvi
Vaya! a ver si lo de Ucrania era un movimiento de un peón dentro del tablero de ajedrez.
#3 marcotolo
compensara pagar la multa que pongan estos indigentes mentales por comprar gas ruso,
confiar en acuerdos comerciales co neeuu es de gilipollas, cuanto mas lejos mejor en todos los sentidos
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
"y recurre a otras fuentes diversas"
¿Pero no éramos vasallos?
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho *
Alemania, a través de empresas energéticas como Wintershall Dea y E.ON, invirtió significativamente en el gasoducto Nord Stream 2 (cuyo coste total rondó los 9.500 millones de euros), aportando aproximadamente la mitad del capital junto con Gazprom.
EE.UU. saboteo el gasoducto, y ha hecho que la guerra de Ucrania le haya sido muy rentable. Alemania no has protestado y ni dijo nada, y ha sido el pais más perjudicado, su industria se está hundiendo.
