La dependencia europea del gas estadounidense «expone» a la UE a la presión de Trump [ENG]

Tras una prohibición general de las importaciones de gas ruso, la UE está preocupada por su dependencia del GNL estadounidense y recurre a otras fuentes diversas. «Existe una preocupación creciente, que comparto, por el riesgo de sustituir una dependencia por otra», dijo Dan Jørgensen, comisario responsable de Energía y Vivienda, al hablar con periodistas. Los recientes sobresaltos geopolíticos vinculados a la crisis transatlántica han actuado como un “toque de atención” para el bloque.