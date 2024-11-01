La dependencia europea del gas estadounidense «expone» a la UE a la presión de Trump [ENG]

Tras una prohibición general de las importaciones de gas ruso, la UE está preocupada por su dependencia del GNL estadounidense y recurre a otras fuentes diversas. «Existe una preocupación creciente, que comparto, por el riesgo de sustituir una dependencia por otra», dijo Dan Jørgensen, comisario responsable de Energía y Vivienda, al hablar con periodistas. Los recientes sobresaltos geopolíticos vinculados a la crisis transatlántica han actuado como un “toque de atención” para el bloque.
Aquí Úrsula explicando como es el rabo con el que nos están dando por el culo.
confiar en acuerdos comerciales co neeuu es de gilipollas, cuanto mas lejos mejor en todos los sentidos
¿Pero no éramos vasallos?
EE.UU. saboteo el gasoducto, y ha hecho que la guerra de Ucrania le haya sido muy rentable. Alemania no has protestado y ni dijo nada, y ha sido el pais más perjudicado, su industria se está hundiendo.