El Departamento de Seguridad Nacional se queda sin financiación ante la negativa de Trump a atajar prácticas autoritarias del ICE

Este viernes a medianoche ha vencido el plazo para aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la negativa republicana en las negociaciones abiertas con los demócratas a poner coto a la policía migratoria después de los recientes asesinatos de Good y Pretti en Minneapolis.En la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), aproximadamente el 95% de los empleados son considerados esenciales. Continuarán escaneando a los pasajeros y sus maletas en los aeropuertos comerciales. Sin embargo, trabajarán sin cobrar.