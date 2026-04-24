El Departamento de Justicia retira la investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell [ENG]  

La extraordinaria investigación penal de la administración Trump sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha terminado, eliminando una importante incertidumbre que ensombrecía el futuro del banco central más importante del mundo. Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, anunció el viernes en X que cierra la investigación. En su lugar, el inspector general de la Reserva Federal ha acordado examinar los importantes sobrecostes del proyecto de renovación multimillonario en la sede del banco central.