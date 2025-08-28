Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar demanda de Enrique Tarrio y los Proud Boys por procesos de toma al Capitolio

En un documento sometido al tribunal federal de Orlando, el Departamento de Justicia pidió desestimar la demanda de Enrique Tarrio y otros líderes de los Proud Boys, que habían interpuesto reclamando más de 100 millones de dólares por los procesamientos en la toma del Capitolio, el 6 de enero del 20
"La demanda había sido interpuesta en el tribunal federal de Orlando por el exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, Joseph Biggs, Zachary Rehl, Ethan Nordean y Dominic Pezzola, y solicitaba una indemnización por daños y perjuicios no especificada, más un 6% de intereses, y 100 millones de dólares, más intereses."
Bueno, aunque viendo las defensas de sus abogados, se confirma que son subnormales:
Es cuestión de tiempo que EEUU se desintegre y derrumbe como potencia. Si sigue en pie es por la inercia, por haber tenido instituciones fuertes en el pasado por mucho tiempo.