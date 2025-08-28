edición general
5 meneos
10 clics
Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar demanda de Enrique Tarrio y los Proud Boys por procesos de toma al Capitolio

Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar demanda de Enrique Tarrio y los Proud Boys por procesos de toma al Capitolio

En un documento sometido al tribunal federal de Orlando, el Departamento de Justicia pidió desestimar la demanda de Enrique Tarrio y otros líderes de los Proud Boys, que habían interpuesto reclamando más de 100 millones de dólares por los procesamientos en la toma del Capitolio, el 6 de enero del 20

| etiquetas: asalto al capitolio , eeuu , trump , justicia , extrema derecha , proud boys
4 1 0 K 69 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 69 actualidad
#1 Grahml *
Es que parecen subnormales con demandas de este tipo:

"La demanda había sido interpuesta en el tribunal federal de Orlando por el exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, Joseph Biggs, Zachary Rehl, Ethan Nordean y Dominic Pezzola, y solicitaba una indemnización por daños y perjuicios no especificada, más un 6% de intereses, y 100 millones de dólares, más intereses."

Bueno, aunque viendo las defensas de sus abogados, se confirma que son subnormales:

"se

…   » ver todo el comentario
0 K 17
#2 cunaxa
Esta pobre gente está muy perdida. Un intento de golpe de estado y luego les vuelven a votar.
Es cuestión de tiempo que EEUU se desintegre y derrumbe como potencia. Si sigue en pie es por la inercia, por haber tenido instituciones fuertes en el pasado por mucho tiempo.
0 K 6
koestler #3 koestler
Están pasando cosas mucho más importantes en España y Europa, y solo subís cosas de estas, no se sabe si te pagan en la página para desviar la atención, si estás obsesionado auténticamente con los USA, o si eres un botazo de esos de propaganda barata...el caso es que una o dos de cada 3 de tus noticias siempre lo mismo, menuda pena de esto.
0 K 5

menéame