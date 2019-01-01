·
El Departamento de Estado de EEUU suspenderá todas las visas de visitantes para personas de Gaza
Laura Loomer, activista MAGA, se atribuyó la medida en su cuenta de X.
eeuu
,
marco rubio
,
maga
,
gaza.laura loomer
6 comentarios
#1
themarquesito
Una lunática le afea la conducta a Marco Rubio, y éste inmediatamente se doblega
1
K
40
#2
Verdaderofalso
#1
la palabra lunática aquí tiene todo el sentido y define perfectamente a la susodicha
0
K
20
#3
unocualquierax
#1
#2
Leído en uno de los comentarios en X sobre esta noticia :
"Laura Loomer está legalmente clasificada como enferma mental bajo la ley federal (18 U.S.C. § 922 (g) (4)), prohibiéndole la propiedad de armas de fuego".
0
K
7
#4
Verdaderofalso
*
#3
#1
imagina el nivel que tiene Loomer que fue excluida de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de marzo de 2019, después de intentar interrumpir a los periodistas y perseguirlos durante la conferencia.
La Cpac donde han ido racistas, gente haciendo saludos nazis, discursos supremacistas, de odio…
2
K
52
#5
tul
#1
esto estaba mas preparado que una obra de teatro.
0
K
12
#6
nemeame
Resumiendo la última semana, el cerdito naranja se la chupa a Putin mientras apuñala por la espalda a Palestina y a Ucrania al mismo tiempo. Ah, y de paso quiere saber cuando puede ir a recoger de una vez su premio nobel de la paz, que ya están tardando
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
