El Departamento de Estado de EEUU suspenderá todas las visas de visitantes para personas de Gaza

Laura Loomer, activista MAGA, se atribuyó la medida en su cuenta de X.

eeuu , marco rubio , maga , gaza.laura loomer
themarquesito #1 themarquesito
Una lunática le afea la conducta a Marco Rubio, y éste inmediatamente se doblega
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 la palabra lunática aquí tiene todo el sentido y define perfectamente a la susodicha
#3 unocualquierax
#1 #2
Leído en uno de los comentarios en X sobre esta noticia :
"Laura Loomer está legalmente clasificada como enferma mental bajo la ley federal (18 U.S.C. § 922 (g) (4)), prohibiéndole la propiedad de armas de fuego".
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#3 #1 imagina el nivel que tiene Loomer que fue excluida de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de marzo de 2019, después de intentar interrumpir a los periodistas y perseguirlos durante la conferencia.

La Cpac donde han ido racistas, gente haciendo saludos nazis, discursos supremacistas, de odio…
xD xD xD
tul #5 tul
#1 esto estaba mas preparado que una obra de teatro.
nemeame #6 nemeame
Resumiendo la última semana, el cerdito naranja se la chupa a Putin mientras apuñala por la espalda a Palestina y a Ucrania al mismo tiempo. Ah, y de paso quiere saber cuando puede ir a recoger de una vez su premio nobel de la paz, que ya están tardando
