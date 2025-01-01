Denuncian que en la Inspección de Trabajo de Málaga hacen falta casi 50 empleados más

La Inspección de Trabajo de Málaga tiene un centenar de trabajadores. Pero, según las estimaciones de UGT, para el volumen de negocios y de contratación que genera la provincia, necesitaría casi 50 más. “Los profesionales están desbordados porque la plantilla es totalmente insuficiente. Para colmo, con la última reforma laboral se ampliaron sus competencias, pero ese incremento de funciones no ha ido acompañado del correspondiente aumento de personal”. El secretario de política sindical de UGT en Málaga, Antonio González, es categórico a la