Denuncian "un atentado ambiental" en el Olivo de Vigo por los adornos de Navidad de Paseo de Alfonso
El BNG de Vigo acusa al gobierno de Abel Caballero de maltratar el arbolado urbano y "vulnerar" la ordenanza de Medio Ambiente
YSiguesLeyendo
dentro de muchos años saldrán a la luz los chanchullos de Abel con las empresas de lucecitas navideñas que incumplen cualquier legislación vigente sobre medioambiente, descanso vecinal, seguridad (ya se vio en directo en la inauguración cómo estuvo a punto de salir ardiendo un árbol de luces, etc.), pero ya será tarde
Pixmac
Y lo que hace en El Castro, cortando árboles para despejar las vistas desde la muralla. Ahora hay planes de cortar 13 árboles más. La protección de los árboles no es de interés para el Concello de Vigo, lo cual también se puede ver en la Alameda.
