Denuncian abuso sistemático a palestinos en prisiones israelíes, según informe

Miles de palestinos detenidos en prisiones israelíes están soportando "una política sistemática e institucionalizada de tortura y abuso", denunció una de las principales organizaciones de derechos humanos de Israel en un informe publicado el martes. Basado en entrevistas con 21 palestinos liberados de la detención como parte del alto al fuego de octubre de 2025, el grupo de derechos israelí B'Tselem señaló que las condiciones en las prisiones han llevado a muertes y daños médicos irreversibles. El grupo indicó que los ex detenidos...