Denuncia revela que un comandante militar justificó la guerra contra Irán diciendo que Trump fue “ungido por Jesús”

Denuncia revela que un comandante militar justificó la guerra contra Irán diciendo que Trump fue “ungido por Jesús”

Un jefe militar dijo a suboficiales que el asalto a Teherán era “parte del plan divino de Dios”, según una denuncia

| etiquetas: teherán , irán , militar , trump , ungido , dios , fanatismo
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Por lo que he podido comprobar estos años solo hay un dios verdadero, el que manda sobre todos y es yahve, el de los judios. Es la platinum pass para hacer lo que te dé la gana.
#1 unocualquierax
Dios siempre está de parte del fuerte, desde que el mundo es mundo.
Recordemos a nuestro "Caudillo por la G. de Dios".
