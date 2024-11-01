·
Denuncia revela que un comandante militar justificó la guerra contra Irán diciendo que Trump fue “ungido por Jesús”
Un jefe militar dijo a suboficiales que el asalto a Teherán era “parte del plan divino de Dios”, según una denuncia
|
etiquetas
:
teherán
,
irán
,
militar
,
trump
,
ungido
,
dios
,
fanatismo
10
2
0
K
126
actualidad
3 comentarios
relacionadas
#3
themarquesito
#0
Diría que es duplicada
meneame.net/m/EEUU/tropas-ee-uu-les-ha-dicho-guerra-iran-armagedon-reg
1
K
30
#2
Javi_Pina
Por lo que he podido comprobar estos años solo hay un dios verdadero, el que manda sobre todos y es yahve, el de los judios. Es la platinum pass para hacer lo que te dé la gana.
0
K
11
#1
unocualquierax
Dios siempre está de parte del fuerte, desde que el mundo es mundo.
Recordemos a nuestro "Caudillo por la G. de Dios".
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
Recordemos a nuestro "Caudillo por la G. de Dios".