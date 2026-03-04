Dentro de la lucha de la administración Trump por apoyar su propia guerra (inglés)

El Comando Central está pidiendo al Pentágono que envíe más oficiales de inteligencia militar a su sede en Tampa, Florida, para apoyar operaciones contra Irán durante al menos 100 días.Trump no había anticipado las amplias consecuencias de la guerra con Israel el sábado.“Lo que hemos visto es una operación completamente ad hoc en la que parecía que nadie entendía ni creía realmente que una acción militar fuera inminente”, dijo Gerald Feierstein,ex alto diplomático que se ocupó de Oriente Medio."Se despertaron el sábado y fueron a la guerra