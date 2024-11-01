Demostraciones de fuerza en la nueva Guerra Fría

Esta semana nos dejó imágenes contundentes sobre los carriles que transita la geopolítica: tremendas demostraciones de fuerza militar de las dos grandes potencias mundiales, mientras siguen las escaladas bélicas en Europa, Medio Oriente y África y crece el fantasma de una nueva variante de la Guerra Fría. EEUU hundió una lancha venezolana; Putin, Xi Jinping y Kim-Il-jung presidieron un despliegue de su propio armamento militar en Beijing. Con todo, China hace un llamado para “trabajar juntos para construir una comunidad de futuro compartido".