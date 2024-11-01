edición general
Demostraciones de fuerza en la nueva Guerra Fría

Esta semana nos dejó imágenes contundentes sobre los carriles que transita la geopolítica: tremendas demostraciones de fuerza militar de las dos grandes potencias mundiales, mientras siguen las escaladas bélicas en Europa, Medio Oriente y África y crece el fantasma de una nueva variante de la Guerra Fría. EEUU hundió una lancha venezolana; Putin, Xi Jinping y Kim-Il-jung presidieron un despliegue de su propio armamento militar en Beijing. Con todo, China hace un llamado para “trabajar juntos para construir una comunidad de futuro compartido".

| etiquetas: eeuu , rusia , china , guerra fría
4 comentarios
AntiTankie #2 AntiTankie *
Eslovaquia y Hungría estaban también
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Unos hablando del "Mundo Multipolar" donde todos los países independientemente de su tamaño o fuerza tengan igual en las relaciones internacionales, los otros hablando de la amenza del fin del "Mundo Basado en Reglas", de la ONU, de la democracia (como si la India no fuese la mayor democracia del mundo) y que hay que armarse para impedir el fin de la hegemonía EEUU/Occidental :palm:

Parece que aprox. el 80% del Mundo no está de acuerdo con este mundo basado en reglas pero que usa dobles varas de medir, bueno, al menos el genocidio de Gaza va a servir para algo bueno
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
#1 * "tengan igualdad"
Sr_Fredricksen #4 Sr_Fredricksen *
Como que Kim Il Jung, el abuelo ha vuelto???{huh}
[edit]De hecho ni eso, que el Abuelo era Kim Il Sung, Kim Il Jung es un actor Surcoreano.
