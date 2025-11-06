La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política después de 40 años

Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha anunciado este jueves que no se presentará a la reelección al Congreso en 2026, poniendo fin a una trayectoria de cuatro décadas como icono progresista del Partido Demócrata, a menudo vilipendiada por la derecha.
