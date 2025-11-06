edición general
La demócrata Nancy Pelosi anuncia su retirada de la política después de 40 años

Nancy Pelosi, la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha anunciado este jueves que no se presentará a la reelección al Congreso en 2026, poniendo fin a una trayectoria de cuatro décadas como icono progresista del Partido Demócrata, a menudo vilipendiada por la derecha.

etiquetas: nancy pelosi , retirada , política
8 comentarios
#1 oscarcr80
Nancy Pelosi no es nombre de muñeca?
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
85 tacos. Va como poco 15 tarde.

A partir de cierta edad no deberían estar en política, vale que tendrán gran experiencia, pero apuesto a que el 90% de los octogenarios estorban más que ayudan.

#1

Eso es lo primero que me viene a la mente cada vez que mencionan a esta señora. :roll:
elgranpilaf #8 elgranpilaf
#2 Como te pongas a quitar a los políticos que estorban no queda ni uno
estemenda #3 estemenda *
#1 Pocas Nancys son más de Famosa que esta xD
Luego estaba Klaus Barbie, pero lo Mattel. (en la cabeza no que estoy estudiando)
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Pero ese es de la Barbie .. no la Nancy. :-D
estemenda #6 estemenda *
#5 Ya, me he tirado por el tobogán de las comparaciones chorra (Famosa/Mattel suerte que no he metido a Mangione) xD
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Es que en su época, meterse en ese terreno era peligroso. xD

yofuiaegb.com/tu-eras-de-nancy-o-de-barbie/
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
Lastima, era una de las mejores inversoras de su tiempo
