Demócrata gana el escaño de la Cámara de Representantes de Arkansas en elección especial (ING)

El demócrata Alex Holladay derrotó al republicano Bryan “Bo” Renshaw en una elección especial para la Cámara estatal de Arkansas para reemplazar al legislador republicano Carlton Wing. Este resultado marca la novena vez que los demócratas arrebatan un escaño republicano desde que Donald Trump inició su segundo mandato, mientras que los republicanos no han logrado ningún giro similar. Holladay, administrador de salud, ya había disputado ese escaño en 2024, perdiendo por apenas dos puntos.

Esto le duele a Trump.

Y lo que me alegro :popcorn:
#1 Y como el demócrata Talarico gane en Texas a Trump le da un ictus.
