La demanda psicológica en emergencias se reduce a la mitad

La activación y coordinación de la atención psicológica en situaciones de emergencia que se lleva a cabo en Castilla-La Mancha lo realiza el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2, desde donde se preavisa y se activan los equipos de psicólogos de Cruz Roja para que actúen allí donde se les demanda. En este sentido, durante el primer semestre de este ejercicio, el número de intervenciones comparadas con las llevadas a cabo el mismo período del año anterior se ha reducido justamente a la mitad, pasando de los 26 inci