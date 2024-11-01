La demanda eléctrica de los centros de datos en 2026 se disparará hasta cuadruplicar la de España

Un informe de NTT Data detalla que la huella de carbono operativa de estas infraestructuras podría duplicarse antes de 2030. La presión energética que genera la expansión de la inteligencia artificial (IA) está llevando a los centros de datos a niveles de consumo sin precedentes. Según el informe “IA sostenible para un futuro más verde” elaborado por NTT DATA, la demanda eléctrica global asociada a estas infraestructuras podría alcanzar los 1.050 TWh en 2026. El dato refleja un crecimiento acelerado que ya avanza a una media del 12% anual y que