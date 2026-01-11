Delle Donne, autor de 'Epidemia ultra': "Fue un grandísimo error discutir en los términos que favorecían a la ultraderecha"

“Es el grandísimo error. En Alemania, en términos de coyuntura, la clave fue que pasó lo que acabas de describir. El resto de partidos pensó que discutir en los términos y sobre los temas que le favorecían a la ultraderecha era la mejor solución para enfrentarse a ella. [...] Si te discutes sobre inmigración y la relación que puede tener con la criminalidad, generas una discusión que pone en relación dos campos semánticos que no tenían porqué estar relacionados.”