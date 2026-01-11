edición general
11 meneos
14 clics
Delle Donne, autor de 'Epidemia ultra': "Fue un grandísimo error discutir en los términos que favorecían a la ultraderecha"

Delle Donne, autor de 'Epidemia ultra': "Fue un grandísimo error discutir en los términos que favorecían a la ultraderecha"

“Es el grandísimo error. En Alemania, en términos de coyuntura, la clave fue que pasó lo que acabas de describir. El resto de partidos pensó que discutir en los términos y sobre los temas que le favorecían a la ultraderecha era la mejor solución para enfrentarse a ella. [...] Si te discutes sobre inmigración y la relación que puede tener con la criminalidad, generas una discusión que pone en relación dos campos semánticos que no tenían porqué estar relacionados.”

| etiquetas: delle donne , epidemia , ultra , ultraderecha , error
11 0 0 K 125 politica
8 comentarios
11 0 0 K 125 politica
Supercinexin #2 Supercinexin *
Para cualquier persona racional es absurdo ponerse a discutir de "inmigración", "el Islam", "los derechos del Hombre y los abusos de las mujeres" y toda la sarta de subnormaladas y gilipolleces de niñatos derechistas. Sólo vas a conseguir una cosa: aumentar la difusión de las ideas de ultraderecha y pasar a jugar en su terreno, donde te vencerán por goleada porque las reglas y el relato lo marcan ellos. Es totalmente evidente, de primero de estrategia política.…   » ver todo el comentario
3 K 39
Bretenaldo #7 Bretenaldo
#2 ¿Es posible que la izquierda haya perdido el relato porque sus argumentos son peores? ¿Cómo puede ser absurdo discutir del Islam, pero no tener los mismos reparos para criticar -con razón- el catolicismo? ¿Cómo puede ser absurdo discutir de inmigración si hay mucha gente que la percibe como un problema? ¿Cómo puede ser absurdo discutir sobre derechos del hombre si la izquierda promulga la igualdad entre hombres y mujeres pero niega la posibilidad de que las mujeres puedan ser tan cabronas como los hombres?

Mi opinión es que la izquierda se equivoca en su estrategia y por eso está perdiendo.
0 K 6
#1 luckyy
La ultra derecha y sus ideas triunfan porque son en sí mismas el capitalismo y su respaldo.
Ya fuimos engañados cuando nos convencieron de que el nazismo era distinto del capitalismo o que la guerra fría era por culpa del comunismo.
1 K 17
oghaio #6 oghaio
#1 Exacto. Y el respaldo es el aplastante y casi absoluto dominio que tienen sobre los medios de comunicación, viejos y modernos.
0 K 20
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Pues a mi me parece absurdo que la izquierda critique a saco a la Iglesia Católica por rancia, machista y retrógrada; pero se ande con mil paños calientes al decir que otras religiones, como la musulmana, también es rancia, machista y retrógrada.

Hace poco salió una noticia de un barrio de Barcelona con mayoría de familias de influencia cultural musulmana que tienen encerradas a sus hijas adolescentes y jóvenes sin salir a la calle. Pero de esto mejor no hablar, que no nos gusta criticar a las religiones que no son la cristiana.
0 K 15
dudo #8 dudo
Todos los menéames de ayuso… fueron un error.
0 K 9
Mimaus #3 Mimaus *
Con la ultraderecha no se puede dialogar porque su fin último no es encontrar soluciones a los problemas, sino crear problemas para acabar el estado de derecho y polarizar enfrentando a la gente mediante el odio y así poder acceder al poder que de otra forma los ciudadanos no les darían.
Es beneficiarse del sistema para destruirlo desde dentro.
0 K 6
Bretenaldo #5 Bretenaldo *
Dice el entrevistado respecto a entrar al trapo del discurso político de la extrema derecha: Es el grandísimo error. En Alemania, en términos de coyuntura, la clave fue que pasó lo que acabas de describir. El resto de partidos pensó que discutir en los términos y sobre los temas que le favorecían a la ultraderecha era la mejor solución para enfrentarse a ella. [...] Si te discutes sobre inmigración y la relación que puede tener con la criminalidad, generas una discusión que pone en relación

…   » ver todo el comentario
0 K 6

menéame