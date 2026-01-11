Delle Donne, autor de 'Epidemia ultra': "Fue un grandísimo error discutir en los términos que favorecían a la ultraderecha"

“Es el grandísimo error. En Alemania, en términos de coyuntura, la clave fue que pasó lo que acabas de describir. El resto de partidos pensó que discutir en los términos y sobre los temas que le favorecían a la ultraderecha era la mejor solución para enfrentarse a ella. [...] Si te discutes sobre inmigración y la relación que puede tener con la criminalidad, generas una discusión que pone en relación dos campos semánticos que no tenían porqué estar relacionados.”
| etiquetas: delle donne , epidemia , ultra , ultraderecha , error
Mi opinión es que la izquierda se equivoca en su estrategia y por eso está perdiendo.
Ya fuimos engañados cuando nos convencieron de que el nazismo era distinto del capitalismo o que la guerra fría era por culpa del comunismo.
Hace poco salió una noticia de un barrio de Barcelona con mayoría de familias de influencia cultural musulmana que tienen encerradas a sus hijas adolescentes y jóvenes sin salir a la calle. Pero de esto mejor no hablar, que no nos gusta criticar a las religiones que no son la cristiana.
Es beneficiarse del sistema para destruirlo desde dentro.
… » ver todo el comentario