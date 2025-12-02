edición general
Los Dell financian los ‘Trump Accounts’ con 6250 millones de USD

Michael y Susan Dell ( Sí, los de los ordenadores Dell) anunciaron una donación de 6250 millones de USD para financiar los ‘Trump Accounts’, el programa de ahorro infantil impulsado por el gobierno federal. La iniciativa busca promover el ahorro infantil mediante cuentas de inversión bloqueadas hasta los 18 años y permitirá extender el beneficio a millones de niños.

#1 tromperri
Dell, otra marca a la lista negra.
#5 Ed_Hunter
#1 es una lastima, fabricaban enormes ordenadores de mierda. Ahora sólo podré comprar una mierda de ordenador HP.
#10 Ed_Hunter
#6 No conozco está marca ¿Son tan malos y caros como los Dell y los HP o estos si son buenos?
#7 Antipalancas21
#5 Hay mas mierdas igual que Hp para que te gastes la pasta.
#11 Ed_Hunter
#7 ya lo sé, ya he dicho que son una mierda, tanto los Dell como los HP.
#14 Antipalancas21
#11 Compaq se fusiono con HP y la absorbió, sus portátiles eran bastante buenos.
#8 j3j3j3j3
#1 llevan muchos años fabricando autenticas mierdas , junto con HP los tengo vetados
#9 TooBased
#1 Debería estarlo ya

Dell Technologies suministra los servidores, y mantiene los servicios y equipos relacionados, al ejército israelí como parte de un contrato de $150 millones de dólares para 2023 financiado por la ayuda estadounidense. El compromiso de Dell con la actual limpieza étnica del pueblo indígena palestino por parte de Israel consiste en establecer actividades de investigación y desarrollo en el Parque Cibernético Nacional de Israel a través del cual se intenta fortalecer las

…   » ver todo el comentario
#2 TusT
No todo es blanco y negro, aqui hay una interesante y controvertida ayuda social. Darle dinero a un niño pero no dejar que lo toque hasta los 18años. Podrá decidir en que fondos invertirlo, sumar ahorros y recoger las ganacias cuando tenga 18 años para elegir si destinarlo a educacion, vivienda o abrir un negocio.

Si esto tiene el objetivo de educar financieramente a niños y sus familias,... no está tan mal. Una educacion que vendría muy bien a la poblacion general de España.
#12 Kantinero
Pues esa señora será multimillonaria pero tiene muy mala cara
#13 jonolulu
De qué me suena?

.  media
#15 pirat
No compréis, aparte de por convicción, por un nefasto e incluso ofensivo servicio post-venta en garantía. Hasta en esto son supremacistas y estafadores.
Recuerdan a los sionistas incrustando sus porquerías a tutiplén en las administraciones públicas.
#16 maneu
Ahorro infantil bloqueado hasta los 18. Ahora les falta el nicho, nunca mejor dicho, de los seguros de decesos que cuando la palmas pagaste el nicho varias veces con eso de ser HP. O era DELL 666?
#3 Andreham
¿No os parece obsceno que una pareja tenga 6250 millones para donar (por lo tanto, naturalmente, tienen muchísimo más dinero)? ¿No creéis que ese dinero estaría mejor repartido entre la población y así no tendrían que mendigar planes de inversiones?
