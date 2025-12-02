Michael y Susan Dell ( Sí, los de los ordenadores Dell) anunciaron una donación de 6250 millones de USD para financiar los ‘Trump Accounts’, el programa de ahorro infantil impulsado por el gobierno federal. La iniciativa busca promover el ahorro infantil mediante cuentas de inversión bloqueadas hasta los 18 años y permitirá extender el beneficio a millones de niños.
| etiquetas: dell , filantropia , trump
Dell Technologies suministra los servidores, y mantiene los servicios y equipos relacionados, al ejército israelí como parte de un contrato de $150 millones de dólares para 2023 financiado por la ayuda estadounidense. El compromiso de Dell con la actual limpieza étnica del pueblo indígena palestino por parte de Israel consiste en establecer actividades de investigación y desarrollo en el Parque Cibernético Nacional de Israel a través del cual se intenta fortalecer las
… » ver todo el comentario
Si esto tiene el objetivo de educar financieramente a niños y sus familias,... no está tan mal. Una educacion que vendría muy bien a la poblacion general de España.
.
Recuerdan a los sionistas incrustando sus porquerías a tutiplén en las administraciones públicas.