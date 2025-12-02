Los Dell financian los ‘Trump Accounts’ con 6250 millones de USD

Michael y Susan Dell ( Sí, los de los ordenadores Dell) anunciaron una donación de 6250 millones de USD para financiar los ‘Trump Accounts’, el programa de ahorro infantil impulsado por el gobierno federal. La iniciativa busca promover el ahorro infantil mediante cuentas de inversión bloqueadas hasta los 18 años y permitirá extender el beneficio a millones de niños.