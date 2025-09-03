Los delincuentes de Vox: pederastas, abusadores sexuales, traficantes y esclavitud

El exlíder de Vox en Lleida, el portavoz en Almería, una concejala en Parla y un excandidato en Cuenca son algunos de los miembros del partido condenados o investigados por delitos graves.
| etiquetas: delincuentes de vox , pederastas , abusadores sexuales , traficantes
A no que es hipócrita y cobarde que bloque a quien le pinta la cara.
facua.org/noticias/la-hija-del-exjefe-de-vox-en-andalucia-pierde-el-re
A nivel organización: www.tcu.es/es/sala-de-prensa/noticias/El-Pleno-del-Tribunal-de-Cuentas
www.swissinfo.ch/spa/el-partido-español-de-extrema-derecha-vox,-conde
Un partido fundado por auténtica escoria de la sociedad.
www.eldiario.es/politica/justicia-condena-vox-pagar-50-000-euros-foto-
Mafia electoral:
www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2022-07-20/condena-vox-primari