Los delincuentes de Vox: pederastas, abusadores sexuales, traficantes y esclavitud

El exlíder de Vox en Lleida, el portavoz en Almería, una concejala en Parla y un excandidato en Cuenca son algunos de los miembros del partido condenados o investigados por delitos graves.

| etiquetas: delincuentes de vox , pederastas , abusadores sexuales , traficantes
8 comentarios
#1 tromperri
Ahora viene Alcama a escribir ‘putas y coca’…
A no que es hipócrita y cobarde que bloque a quien le pinta la cara.
devilinside #4 devilinside
#1 No, escribirá "putas, coca y menores", no te quepa duda
#2 laruladelnorte
una lista, cada vez mayor, de cargos locales del partido condenados por varios delitos. Algunos de estos delitos son especialmente graves: agresión sexual a menores y personas con discapacidad, tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y esclavitud laboral, entre otros.

Un partido fundado por auténtica escoria de la sociedad.
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#2 Y que representa perfectamente a esos que "son señalados por pensar diferente".
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Es lo triste, la lista de delincuentes en todos los partidos, pero aún más triste la gente que pone la pezuña en el fuego por ellos...aunque también es que compartan la misma ponzoñosa naturaleza
#5 fremen11
#3 Luis se fuerte!!!
