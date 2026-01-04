edición general
Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”

Si alguien sabe bien de las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez en la Unión Europea, es el Gobierno español. En enero de 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se vio inmerso en una fuerte polémica, que todavía resurge en ocasiones, cuando la vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto madrileño de Barajas y pisó suelo europeo. Lo hizo a pesar de que estaba sancionada desde año y medio antes, cuando se le prohibió la entrada a la UE “por violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y...

Comentarios destacados:      
jonolulu #2 jonolulu
Las sanciones son de la época en la que quisieron hacer presidente marioneta a Guaidó, por poner contexto
5
anarion321 #11 anarion321
#2 Y desde entonces el regimen de Maduro no ha hecho más que mejorar la calidad democrática de Venezuela

resultadosconvzla.com/
1
#1 Poligrafo *
Que buena doble vara de medir nos gastamos en la UE. Nethanyaju no tiene ese problema.
5
balancin #5 balancin *
#1 tranquilo, en España no hay doble vara
es.wikipedia.org/wiki/Delcygate
2
#7 Poligrafo
#5 Pues bien por España.
3
#9 okeil
#5 Entonces ya tenemos relación entre Truñ y Abalos, el PP llamándo al zanahorio a declarar al senado en 3, 2, 1 ...
0
#10 z1018
#1 ni el de Arabia Saudí o el de Siria, porque son grandes defensores de los derechos humanos, de hecho cuando descuartizan a un periodista lo hacen fuera de su país.
4
andando #13 andando
#10 la embajada de un país es territorio nacional
0
Veelicus #4 Veelicus
Va a ser una foto historica cuando Delcy viaje a Washington a firmar acuerdos comerciales con EEUU mientras en la UE con cara de idiotas.
3
oceanon3d #8 oceanon3d
Y viendo el posicionamiento tibio de hoy, tras un ataque militar y secuestro de un presidente de un país soberano, tiene toda la razón del mundo.

La cobarde UE no se merece nada.

Somos los pagafantas del mundo.
3
#12 Pixmac
Ya le basarán los pies si Trump lo pide.
1
fofito #6 fofito
Nada que la "Doctrina Netanyahu" no pueda arreglar.
0
Lerena #14 Lerena
Los problemas que tuvo Abalos por reunirse con Delcy... Y ahora está debe tener a todo el mundo al telefono
0
Eibi6 #3 Eibi6
Como el de Siria no? Y ese si que mato con sus manos a unos cuantos
0

