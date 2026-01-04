Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”

Si alguien sabe bien de las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez en la Unión Europea, es el Gobierno español. En enero de 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se vio inmerso en una fuerte polémica, que todavía resurge en ocasiones, cuando la vicepresidenta venezolana aterrizó en el aeropuerto madrileño de Barajas y pisó suelo europeo. Lo hizo a pesar de que estaba sancionada desde año y medio antes, cuando se le prohibió la entrada a la UE “por violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y...