Se dejan hasta 2.000 euros en un iPhone 17 Pro Max y se les raya en el bolsillo: "Es un defecto de fábrica"

La nueva generación de iPhone, en concreto los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, ha generado polémica en las primeras semanas tras su lanzamiento. A pesar de sus avanzadas prestaciones y su elevado precio —que en algunos modelos supera con holgura los 1.500 euros—, decenas de usuarios están reportando graves problemas de diseño relacionados con la resistencia de la parte trasera del dispositivo.