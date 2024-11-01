Se dejan hasta 2.000 euros en un iPhone 17 Pro Max y se les raya en el bolsillo: "Es un defecto de fábrica"

La nueva generación de iPhone, en concreto los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, ha generado polémica en las primeras semanas tras su lanzamiento. A pesar de sus avanzadas prestaciones y su elevado precio —que en algunos modelos supera con holgura los 1.500 euros—, decenas de usuarios están reportando graves problemas de diseño relacionados con la resistencia de la parte trasera del dispositivo.
| etiquetas: iphone , moviles , apple
Y a cuento de que le meten esa protuberancia añadida, además de la que crean las cámaras.
Desde que Apple inventó la videollamadas, todo mal.
Eso afecta sobre todo a los que dependen de un buen valor de reventa para poder cambiarlo dentro de dos años, al que tiene pasta se la sopla porque lo va a meter en un cajón o lo va a dar a algún nieto