Se dejan hasta 2.000 euros en un iPhone 17 Pro Max y se les raya en el bolsillo: "Es un defecto de fábrica"

La nueva generación de iPhone, en concreto los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, ha generado polémica en las primeras semanas tras su lanzamiento. A pesar de sus avanzadas prestaciones y su elevado precio —que en algunos modelos supera con holgura los 1.500 euros—, decenas de usuarios están reportando graves problemas de diseño relacionados con la resistencia de la parte trasera del dispositivo.

allenharpell #3 allenharpell
En una Feature de personalización avanzada que los pobretones usuarios de Android piojosos no llegan a comprender, así cada IPhone se vuelve único y ligado a su propietario adquiriendo parte del lifestyle de este.
rob #4 rob
#3 Jo. Hablas como ellos.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
te gastas 2.000 lereles en un movil y no le pillas una carcasa?...tieso, a ver cuantos meses tienen que comer atun en lata para pagar la cuota xD xD
insulabarataria #18 insulabarataria
#2 es que el pensamiento que tienen es: me gasto 2000 euros, no le voy a poner una carcasa, ya que el diseño es perfecto y hay que mostrarlo. No le hacen falta carcasas.
#19 Whitefox
#18 Peor es cuando usan carcasa pero estas tienen un agujero enorme detrás para que se pueda ver la manzana. La protección es secundaria.
#12 Grahml *
Qué feo es ese móvil. :palm:

Y a cuento de que le meten esa protuberancia añadida, además de la que crean las cámaras.

Desde que Apple inventó la videollamadas, todo mal.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Hay algunos que ponen a todas las noticias irrelevantes aunque ellos nunca ponen ninguna pues no llegan a eso su capacidad cerebral, otros son unos clones o bot de hace casi 20 años y lo mismo les pasa.
Nitanmal #1 Nitanmal
¿Sorpresa?
mariKarmo #6 mariKarmo
Yo diría que más bien es un defecto de diseño.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
#6 Por dios Apple no comete errores de diseño nunca, son perfectos y caros sus dispositivos por eso. :troll:
mariKarmo #9 mariKarmo
#8 No es el único móvil caro que tiene problemas de diseño...
#16 Perrota
Mientras yo cambiando la batería de mi iPhone 13 para seguir tirando unos cuantos años más xD Llegará al iPhone 21, cuando cumpliría el mio 10 años?
lonnegan #11 lonnegan
Los coches de 50.000€ también se rayan :-D
anonimo115 #15 anonimo115 *
#10 por 700 tienes el honor Magic 7 pro
Sandilo #20 Sandilo
#15 IOS me parece un SO mucho mejor optimizado.
Rogue #14 Rogue
Si te gastas dos mil pavos en un móvil, no debes tener miedo de una raya, a no ser que sea de farla.
#5 gyllega
se que es muy manido pero 1500 euros... con 500 tienes un movil que sirve en la amplia mayoria de casos. y tienes otros mil para un ordenador, una tablet, incluso amortizar la hipoteca... la gente se crea unas necesidades muy por encima de su nivel real.
Sandilo #10 Sandilo
#5 Si quieres tener gama alta lógicamente tienes que pagarla.
#13 EISev
#5 ríete si quieres pero ya pasaba con los iPod hace 20 años. Las traseras pulidas se arañaban y es normal, pasa lo mismo con cualquier superficie metálica expuesta al roce, al sudor etc.

Eso afecta sobre todo a los que dependen de un buen valor de reventa para poder cambiarlo dentro de dos años, al que tiene pasta se la sopla porque lo va a meter en un cajón o lo va a dar a algún nieto
#17 T3rr0rz0n3
han abaratado costes para no subir aún más los precios y el resultado es este
