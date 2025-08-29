La defensa de Vox de la inmigración latina abre una brecha con parte de su electorado joven

Vox siempre ha defendido que la inmigración que reciba España, aunque controlada, debe ser eminentemente hispanoamericana, en detrimento de la norteafricana. Pero, ha quedado destapada una (otra) brecha generacional: una parte de los jóvenes potencialmente afines a Vox, o directamente afines, no desea ningún tipo de inmigración. Ni controlada, ni descontrolada. Ni latina, ni musulmana. Nada. En cambio, en Vox mantienen una postura más moderada: «Todo el que venga a aportar, respetar y adaptarse a nuestras costumbres y cultura será bien
No hay mejor adepto que el seguidor de una secta.
En un par de ocasiones he preguntado a inmigrantes porque se quedan en España cuando en Europa hay mejores sueldos. Me han contestado que al norte de los Pirineos es muy difícil trabajar sin papeles.
#4 En los ochenta los latinos que venían a España eran refugiados políticos de izquierdas que huían de las dictaduras de derechas.
Hoy, que hace tiempo que ganó la derecha en Latam, viene gente huyendo de la miseria pero muy adoctrinados políticamente por los pastores
“NO BUSCAN TRABAJADORES, BUSCAN ESCLAVOS"
Villarroya criticó duramente, asimismo, el discurso que pretende justificar la migración… » ver todo el comentario
Si los empresarios sin escrúpulos no contrataran inmigrantes sin papeles, al no encontrar trabajo se irían y les dirían a sus familiares y amigos en sus países de origen que no vengan porque se van a gastar una fortuna en venir y no van a encontrar trabajo.
No hay mejor efecto llamada que permitir a los empresarios que contraten inmigrantes sin papeles sin que les pase nada.
Y si a esos les pagan poco a ti pa que te pago bien
Es una forma de generar pobreza