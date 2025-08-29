edición general
10 meneos
14 clics
La defensa de Vox de la inmigración latina abre una brecha con parte de su electorado joven

La defensa de Vox de la inmigración latina abre una brecha con parte de su electorado joven

Vox siempre ha defendido que la inmigración que reciba España, aunque controlada, debe ser eminentemente hispanoamericana, en detrimento de la norteafricana. Pero, ha quedado destapada una (otra) brecha generacional: una parte de los jóvenes potencialmente afines a Vox, o directamente afines, no desea ningún tipo de inmigración. Ni controlada, ni descontrolada. Ni latina, ni musulmana. Nada. En cambio, en Vox mantienen una postura más moderada: «Todo el que venga a aportar, respetar y adaptarse a nuestras costumbres y cultura será bien

| etiquetas: vox proinmigración latina , mano de obra esclava , dumping laboral
8 2 1 K 105 actualidad
13 comentarios
8 2 1 K 105 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
¡quién iba a decir que si cultivas el racismo ibas a cosechar racistas!

Y se han dado cuenta hasta los de El OJETE.
6 K 89
perrico #4 perrico
Vox quiere un movimiento evangélico al estilo americano y ve en la inmigración latina una manera de conseguirlo.
No hay mejor adepto que el seguidor de una secta.
4 K 54
#6 MetalAgm *
#4 Porque los inmigrantes latinos hablan castellano, y suelen ser por normal muy muy creyentes, asi que diciendoles "Diosito dice que quiere que te esfuerces y trabajes duro por dos centimos" pues obedecerá porque Diosito lo dice... les gusta ese tipo de inmigrante moldeable con la religión...
2 K 34
#8 tierramar
#4 PP y VOX
3 K 54
#12 esbrutafio
#9 Ya van muchos jóvenes españoles a la vendimia de Francia. Donde las condiciones laborales y los salarios son más justos que en España.
En un par de ocasiones he preguntado a inmigrantes porque se quedan en España cuando en Europa hay mejores sueldos. Me han contestado que al norte de los Pirineos es muy difícil trabajar sin papeles.
efeagro.com/vendimia-francesa-2025-vendimiadores-espanoles/

#4 En los ochenta los latinos que venían a España eran refugiados políticos de izquierdas que huían de las dictaduras de derechas.
Hoy, que hace tiempo que ganó la derecha en Latam, viene gente huyendo de la miseria pero muy adoctrinados políticamente por los pastores
0 K 11
#7 tierramar *
No es racismo , es EXCESO de MANO de OBRA ESCLAVA. El paro juvenil en España es 24%.. La inmigración descontrolada es politica de DERECHAS www.meneame.net/m/actualidad/villarroya-desmonta-hipocresia-discurso-s Villarroya desmonta la hipocresía del discurso sobre la inmigración de la "izquierda" sistémica o domesticada.
“NO BUSCAN TRABAJADORES, BUSCAN ESCLAVOS"
Villarroya criticó duramente, asimismo, el discurso que pretende justificar la migración…   » ver todo el comentario
1 K 25
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Pero entonces hay inmigración buena y mala? Lo del gran reemplazo es un cuento? O es directamente hacia un tipo de religión?
0 K 20
#10 tierramar *
El PP y VOX no sólo intentan ganar al electorado latino-evangelista sino también a la latino-judía: la comunidad judíosefardi ha traído a Madrid al rabino mexicano,Moisés Chicurel , para hacer de puente entre las familias mexicanas que ya tienen nacionalidad española y Madrid: www.youtube.com/watch?v=uE58yme42AA
www.youtube.com/watch?v=Ss1bRBKf0Mc
0 K 19
ipanies #5 ipanies
Los jóvenes españoles no pagan tan bien como los evangelistas latinoamericanos.
0 K 13
mono #13 mono
Viendolo de una forma muy superficial, yo pienso lo mismo. En general, es más facil integrar a una comunidad latina, con la que compartes idioma y parte de la cultura, que la norteafricana.
0 K 11
#9 Piscardomorao
Ya están tardando esos jóvenes en ir a trabajar en el campo en las mismas condiciones que los inmigrantes, o en denunciar A LOS EMPRESARIOS que los contratan porque es más fácil abusar de inmigrantes sin papeles que tienen miedo de denunciar por si los deportan.

Si los empresarios sin escrúpulos no contrataran inmigrantes sin papeles, al no encontrar trabajo se irían y les dirían a sus familiares y amigos en sus países de origen que no vengan porque se van a gastar una fortuna en venir y no van a encontrar trabajo.

No hay mejor efecto llamada que permitir a los empresarios que contraten inmigrantes sin papeles sin que les pase nada.
0 K 7
#11 tierramar
#9 No funciona así, he hablado con algunos inmigrantes , y cuentan que no pueden volver a sus países como perdedores. Cuando van a sus países de visita, cuentan cuentos de hadas para no presentarse como fracasados. Cuantas mujeres inmigrantes que trabajan en la prostitución, a sus familias en sudamerica les cuentan otra historia, una historia de éxito; para no sentirse fracasadas y humilladas; o esto mismo en hombres, pero dedicados al narcotrafico,...
0 K 19
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Vox quiere inmigrantes que explotar pero su odio al inmigrante lo lleva a exlcusion, pobreza y esto le viene bien porque incide en que esos inmigrantes sean explotados

Y si a esos les pagan poco a ti pa que te pago bien

Es una forma de generar pobreza
0 K 6

menéame