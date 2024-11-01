edición general
4 meneos
8 clics

Defensa espiritual: rituales de execración en el antiguo Egipto

"Execración" significa denunciar o maldecir a una persona, entidad u objeto al que se encuentra detestable, peligroso u ofensivo de alguna manera. Estos textos no eran solo maldiciones, sino fórmulas específicas diseñadas para ahuyentar o destruir a entidades dañinas antes de que tuvieran la oportunidad de lastimar a alguien o, en el caso de una enfermedad mental o física, para expulsar al espíritu maligno y evitar que regresara. Hasta la fecha, se han excavado más de mil de estos textos rituales en Egipto. Los textos de execración más conocido

| etiquetas: execración , rituales , heka
3 1 0 K 55 egiptologia
1 comentarios
3 1 0 K 55 egiptologia
#1 cocococo
Había leído "rituales de excreción".
1 K 17

menéame