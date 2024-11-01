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Defensa enviará seis tanques Leopard 24A, lanzadores HAWK y una batería de misiles Aspide al cantautor cubano Silvio Rodríguez

Defensa enviará seis tanques Leopard 24A, lanzadores HAWK y una batería de misiles Aspide al cantautor cubano Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez, uno de los cantautores cubanos más respetados en Latinoamérica, ha asegurado que está dispuesto a tomar las armas si Estados Unidos, que sigue amenazando a la isla, la invadiera finalmente. «Exijo mi AKM si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio», ha manifestado esta semana. En respuesta a la petición del artista, el Gobierno de España le hará llegar la semana que viene un cargamento con seis tanques Leopard 24A, lanzadores Hawk y una batería de misiles Aspide.

| etiquetas: el mundo , today , humor , cuba , envio , españa , ayuda
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2 comentarios
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  1. carademalo #1 carademalo
    Pues no sé yo dónde le van a caber en el jardín después de los MZKT-79221 con los Topol-M de ojiva nuclear que le ha enviado Rusia.
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  2. YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
    Ojalá
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menéame