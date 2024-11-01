DeepMind, la IA de Google ya inventa algoritmos más complejos que los humanos

Esta inteligencia artificial ha descubierto cómo funciona. Y se ha “mejorado” a sí misma. Ahora, un estudio sobre Google DeepMind, publicado en Nature, representa un salto cualitativo en las capacidades de la IA. No se trata solo de optimizar, sino de innovar en un terreno principalmente humano: la creación de conocimiento abstracto y eficiente. El hecho de que la IA de Google redescubriera por sí sola, principios matemáticos. No se limitó a mezclar el código existente; inventó un procedimiento mejor