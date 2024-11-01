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Deep Purple - Child In Time directo de "Come Hell or High Water"

Deep Purple - Child In Time directo de "Come Hell or High Water"  

Deep Purple interpretando Child In Time en directo. Año 1994.

| etiquetas: deep purple , child in time , en vivo , directo , rock
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8 comentarios
7 1 0 K 86 cultura
alpoza #2 alpoza
No pongas estas cosas por aquí hombre... que nos obligas a desempolvar los vinilos que no tenemos ya donde reproducir !!! :troll: :hug:
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berkut #4 berkut
#2 Permíteme ser quisquilloso: este directo del 93 ya no salió en vinilo
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alpoza #5 alpoza
#4 Muy quisquilloso jajaja.
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NubisMusic #1 NubisMusic
¿Cuál es la mejor versión de Child in Time en directo?

Respuesta:

Sí.
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berkut #3 berkut
#1 Creo q pregunta y respuesta no encajan.

Pero sí, buena versión
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NubisMusic #7 NubisMusic
#6 #3 Esta versión también me chifla: youtu.be/OorZcOzNcgE?is=b_-ROKZ3B-DkJ2eL
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eaglesight1 #6 eaglesight1 *
#1 La del LP doble "Made in Japan". www.youtube.com/watch?v=2tsUn2UreZc
Basta con escuchar las dos y no tienen comparación.
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Glidingdemon #8 Glidingdemon
#6 Para mi la mejor, de hecho, todo el lp de made in japan es de lo mejorcito del rock.
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menéame