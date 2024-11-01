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Deep Purple - Child In Time directo de "Come Hell or High Water"
Deep Purple interpretando Child In Time en directo. Año 1994.
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deep purple
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child in time
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en vivo
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rock
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#2
alpoza
No pongas estas cosas por aquí hombre... que nos obligas a desempolvar los vinilos que no tenemos ya donde reproducir !!!
3
K
45
#4
berkut
#2
Permíteme ser quisquilloso: este directo del 93 ya no salió en vinilo
1
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#5
alpoza
#4
Muy quisquilloso jajaja.
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12
#1
NubisMusic
¿Cuál es la mejor versión de Child in Time en directo?
Respuesta:
Sí.
1
K
23
#3
berkut
#1
Creo q pregunta y respuesta no encajan.
Pero sí, buena versión
0
K
10
#7
NubisMusic
#6
#3
Esta versión también me chifla:
youtu.be/OorZcOzNcgE?is=b_-ROKZ3B-DkJ2eL
0
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14
#6
eaglesight1
*
#1
La del LP doble "Made in Japan".
www.youtube.com/watch?v=2tsUn2UreZc
Basta con escuchar las dos y no tienen comparación.
2
K
41
#8
Glidingdemon
#6
Para mi la mejor, de hecho, todo el lp de made in japan es de lo mejorcito del rock.
0
K
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Sí.
Pero sí, buena versión
Basta con escuchar las dos y no tienen comparación.