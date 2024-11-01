El declive de Volodímir Zelenski [ENG]

El presidente ucraniano —que ganó las elecciones de 2019 prometiendo paz negociada con Rusia y lucha contra la corrupción— ve hoy esos compromisos hechos añicos. La mediación internacional fracasó, el acuerdo de paz de Minsk se descartó y Ucrania lleva casi cuatro años en guerra. Mientras tanto, un escándalo de sobornos en el sector energético ha salpicado a su círculo más cercano, y varias de sus iniciativas anticorrupción han sido neutralizadas. El resultado: la promesa de paz y transparencia con la que accedió al poder se ha desmoronado