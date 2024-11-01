Declassified ha obtenido una lista de israelíes graduados en el Royal College of Defence Studies de Londres. La publicamos por primera vez [EN]

Los soldados israelíes que combaten en Gaza han recibido formación en el prestigioso Royal College of Defence Studies (RCDS) británico, según ha revelado Declassified. La información procede de una lista filtrada de antiguos alumnos del RCDS que fue publicada por un sitio web de intercambio de archivos, Distributed Denial of Secrets (DDoS). Entre los soldados formados en el RCDS se encuentra el coronel Yaniv Asor, actual jefe del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), que supervisa las operaciones militares en Gaza. Asor fue acusa