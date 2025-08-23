edición general
Declaran la «alarma extrema» por incendios en 37 municipios de León, Zamora y Palencia

Se han publicado una serie de prohibiciones para evitar el surgimiento de nuevos fuegos en estas provincias. La Junta de Castilla y León ha declarado la «alarma extrema» por incendios en 37 municipios de León, Zamora y Palencia desde este sábado hasta el 26 de agosto, lo que conlleva una serie de prohibiciones para evitar el surgimiento de nuevos fuegos en estas tres provincias afectadas por las llamas. Además de esta «alarma extrema» en estos municipios, la resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl)

Entre las prohibiciones para toda la Comunidad (Castilla y León), se encuentran: encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello y la prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.
