Declarado un incendio forestal en Teresa de Cofrentes

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Teresa de Cofrentes, tras la caída de un rayo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana (112 CV). El fuego afecta al macizo del Caroig, entre Teresa de Cofrentes, Ayora y Bicorp, una zona de alto valor ecológico con una gran masa forestal. La zona donde se ha declarado el incendio es una zona escarpada a la que no pueden acceder vehículos terrestres, por lo que siete unidades de medios aéreos trabajan