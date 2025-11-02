Decenas de personas se congregan a las puertas del Palau de la Generalitat al grito de "Mazón a prisión"

Decenas de personas se han congregado este domingo frente al Palau de la Generalitat para reclamar la dimisión inmediata del presidente valenciano, Carlos Mazón. Los manifestantes, portando pancartas y coreando consignas como "¡Mazón, dimisión!" y "¡A prisión!", han exigido también que el dirigente popular asuma responsabilidades judiciales.
Con ese sencillo y elegante golpe de mano, hubiera bastado para neutralizar totalmente a toda la izquierda valenciana en pleno, apagar todas las manifestaciones y, lo más importante de todo, recuperar automáticamente la confianza y el voto de esa inmensa mayoría de asiduos PePeros que somos los… » ver todo el comentario
Como ya ha pasado esa fecha, a Mazón le da igual que le echen o no. Probablemente se adelanten elecciones, pongan a otro pájaro al… » ver todo el comentario
Ya no hablo de intentar proteger a la población civil, lo digo por puro egoísmo político. Sánchez podría mandando ayuda y venderse como el rescatador. Pero parece demostrarse que nuestros políticos son cutres, miopes y estúpidos. Pero ahí siguen.
Hasta algunas unidades de UME, como ya han explicado montones de veces, se vieron bloqueadas en autopistas y carreteras.
Que cada uno haga lo que quiera sin control no sirve para nada y puede ser incluso contraproducente y peligroso para los recursos.
(Siempre Jualuis, siempre Guillermo)
Meneame es una realidad paralela
Y las víctimas que había hoy te parecen realidad paralela?
Pues no. La competencias en protección civil están bien delimitadas.