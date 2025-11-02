edición general
128 meneos
214 clics
Decenas de personas se congregan a las puertas del Palau de la Generalitat al grito de "Mazón a prisión"

Decenas de personas se congregan a las puertas del Palau de la Generalitat al grito de "Mazón a prisión"

Decenas de personas se han congregado este domingo frente al Palau de la Generalitat para reclamar la dimisión inmediata del presidente valenciano, Carlos Mazón. Los manifestantes, portando pancartas y coreando consignas como "¡Mazón, dimisión!" y "¡A prisión!", han exigido también que el dirigente popular asuma responsabilidades judiciales.

| etiquetas: mazon , dana , prisión , dimisión
68 60 1 K 375 politica
22 comentarios
68 60 1 K 375 politica
Comentarios destacados:        
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Lleva un año en el cargo y le han sostenido el PP y Vox. Son también responsables.
17 K 193
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#1 Esto lo arreglamos publicando en redes sociales que tiran a la meteoróloga principal de valencia que previene, que no quieren dejar de construir en zonas inundables, que niegan el cambio climático, de esta manera los convertimos en un peligro para inversores, turistas y gente que viene o cambian o se hunde el negocio, turismo y especulación inmobiliaria
3 K 55
Razorworks #20 Razorworks
#1 Si nos ponemos a hablar de quien sostiene a quien, estaría bien recordar que según las encuestas, volvería a ganar...
2 K 20
Supercinexin #3 Supercinexin
Sí Feijóo tuviera medio cerebro, habría cesado a Mazón en primeras instancias cuando se destapó que el muy cabrón no estaba donde se le requería. Quitar a Mazón y poner al otro que van a poner ahora.

Con ese sencillo y elegante golpe de mano, hubiera bastado para neutralizar totalmente a toda la izquierda valenciana en pleno, apagar todas las manifestaciones y, lo más importante de todo, recuperar automáticamente la confianza y el voto de esa inmensa mayoría de asiduos PePeros que somos los…   » ver todo el comentario
6 K 92
Mark_ #7 Mark_
#3 Feijoo no ha cesado a Mazón porque Mazón sabe muchas cositas de Feijoo y del PP tanto valenciano como nacional, suficientes cosas como para que si le echaban antes del 13 de julio, fecha en la que cumplía dos años en el cargo, suficientes para obtener un sueldo como ex-presidente durante otros dos años más además de dos asesores, chofer y coche vitalicios.

Como ya ha pasado esa fecha, a Mazón le da igual que le echen o no. Probablemente se adelanten elecciones, pongan a otro pájaro al…   » ver todo el comentario
2 K 29
#11 guixOS
#3 Yo hay algo que no entiendo. Feijoo podría haber llamado a Mazón y decirle, en media hora sales por televisión pidiendo todos los recursos del estado y de la UE con carácter urgentísimo. Pero por algún motivo prefirieron mantener un perfil bajo. No se si querían hacer como que aquí no pasaba nada o algo.

Ya no hablo de intentar proteger a la población civil, lo digo por puro egoísmo político. Sánchez podría mandando ayuda y venderse como el rescatador. Pero parece demostrarse que nuestros políticos son cutres, miopes y estúpidos. Pero ahí siguen.
0 K 7
Bapho #14 Bapho *
#11 Sanchez no tenía esa competencia. Donde la mandaba esa ayuda? Donde habia ya recursos? Que zonas estaban inaccesibles?
Hasta algunas unidades de UME, como ya han explicado montones de veces, se vieron bloqueadas en autopistas y carreteras.

Que cada uno haga lo que quiera sin control no sirve para nada y puede ser incluso contraproducente y peligroso para los recursos.
4 K 70
#13 guixOS
#3 Por cierto, en una democracia de verdad y no la que vivimos. Feijoo no podría tener la capacidad de poner y quitar a alguien que ha sido escogido por la sociedad civil. Pero es que tampoco haría falta pedirle que dimita. La sociedad civil a través de sus representantes le da la patada a Mazón y ya está.
0 K 7
Budgie #22 Budgie
#3 Feijoo no decide ni lo que se come en su casa
0 K 10
Feindesland #2 Feindesland
Decenas. Bien visto.

:palm:
1 K 31
#18 NeuronaSur
#2 DECENAS!!!. Gomaespuma no se atrevió a tanto.


(Siempre Jualuis, siempre Guillermo)
1 K 20
bronco1890 #4 bronco1890 *
Piden Mazón a prisión y acuden decenas nada menos (yo he contado 25 incluyendo menores)
Meneame es una realidad paralela
1 K 22
Esteban_Rosador #9 Esteban_Rosador
#4 entre los manifestantes hay familiares de los fallecidos. Si la próxima vez avisan y van todos los familiares de víctimas, ya serían varios miles.
0 K 20
Bapho #15 Bapho
#4 te valen las decenas de miles que se manifestaron hace unos días?
Y las víctimas que había hoy te parecen realidad paralela?
2 K 34
Pandacolorido #16 Pandacolorido *
#15 A tope con echar a Mazón y que tenga consecuencias penales, pero esta concentración no es noticiable.
1 K 21
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Para que vaya a prisión, un juez del tribunal supremo debe juzgarlo y enviarlo allí, y ya sabemos que los juecezuelos del tribunal supremo son especialmente indulgentes con los delincuentes de derechas.
0 K 13
#12 malditopendejo
Espectáculo esperpéntico el de Mazon y Feijoo. 230 muertos y se están peleando pos un sueldo los próximos 15 años y que la justicia no lo empure. Eso les importan las víctimas.
0 K 7
#8 guixOS
Y no olvidemos que la dejadez de Sánchez y del gobierno central fue criminal. Ambos deberían estar ya más que defenestrados por la población valenciana y española.
9 K -54
Esteban_Rosador #10 Esteban_Rosador
#8 no son de esa opinión las víctimas, que se reunieron con pedro Sánchez y vetaron a Mazón. No salió bien tu intento de trolear.
8 K 96
Glidingdemon #17 Glidingdemon
#8 la dejadez de sanchez, para que cuando le diese una patada en los huevos al hijo de puta de Mazón por no hacer su trabajo tu y todos sus votontos lo llamaseis dictador, eso es lo que quieres decir, no? Se os ve a la legua lo cortitos y manoseados que tenéis los dictados del partido.
3 K 44
#19 casicasi *
#8 Laculpaesdeperrochanche.

Pues no. La competencias en protección civil están bien delimitadas.
0 K 10

menéame