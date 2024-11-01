·
¿Por que le debes una disculpa a los que temen a las mariposas? (ENG)
No solo los gatos usan la carta de "lindura" tambien estos demonios artropos con alas
etiquetas
casual geographic
mariposas
zoologia
entomologia
5 comentarios
cultura
#2
Cuñado
Si las mariposas te acojonan, espera a ver una navaja de Albacete.
#3
woody_alien
Espiri-trooompa, trooompa
#5
reithor
La culpa es del malo de Lady Bug Miraculous.
#1
NoMeTapesElSol
A mi siempre me han dado mal rollo. Son como gusanos con alas vestidos de payaso.
#4
LaLaLari
Yo soy de esas que temen a las mariposas. No me atrevo a ver el video.
