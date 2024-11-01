edición general
¿Por que le debes una disculpa a los que temen a las mariposas? (ENG)

¿Por que le debes una disculpa a los que temen a las mariposas? (ENG)  

No solo los gatos usan la carta de "lindura" tambien estos demonios artropos con alas

etiquetas: casual geographic , mariposas , zoologia , entomologia
Cuñado
Si las mariposas te acojonan, espera a ver una navaja de Albacete.
woody_alien
Espiri-trooompa, trooompa  media
reithor
La culpa es del malo de Lady Bug Miraculous.
NoMeTapesElSol
A mi siempre me han dado mal rollo. Son como gusanos con alas vestidos de payaso.
LaLaLari
Yo soy de esas que temen a las mariposas. No me atrevo a ver el video.
