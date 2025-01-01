¿Deben entregar las armas los miembros de la AfD de Brandeburgo? (Ale)

Sajonia está comprobando las licencias de armas de unos 70 miembros del partido y ha revocado licencias de armas. En Brandeburgo las cosas son diferentes, por ahora. Pero el debate ha comenzado.
Pero lo cierto es que si están aquí llegando noticias sobre no se quien 70 tíos para entregar las armas, cuando literalmente te pueden matar en cualquier momento por la calle en alemania, esta clarisimo que hay un problema y es la estupidez.
Hace poco estuve en Frankfurt. Han decidido poner seguridad privada, una especie de Desokupa para intimidar a las buenas personas yonkis y camellos del centro.
Salir de la estación más tarde de las 12:00 es extremadamente peligroso si vas con maletas y solo. Eso no puede ser, el año pasado casi me atracan, el tranvia me salvo la vida.