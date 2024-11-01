D&D: caja de inicio de la 3ª edición

En septiembre de 2004 WOTC puso a la venta una caja de iniciación a la que nombró como "Basic Game". Esta caja era la puerta de entrada a los que querían iniciarse en la actual edición de D&D, la tercera (2000), y más concretamente en su versión 3.5 (2003). En España fue publicada por Devir, aunque hay muy poca información de su salida. La única referencia que hasta ahora he encontrado es que se iba a poner a la venta en abril de 2005 (V. Dragón #8
, febrero de 2005).
Las cajas básicas/sets de iniciación de 5ª me han parecido muy buenas (las tres normales, no las de Stranger Things y Rick y Morty). Cada una con sus puntos fuertes y débiles. La de 5.5 me parece algo cara, aunque dicen en las reseñas que es magnífica.