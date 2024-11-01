edición general
D&D: caja de inicio de la 3ª edición

En septiembre de 2004 WOTC puso a la venta una caja de iniciación a la que nombró como "Basic Game". Esta caja era la puerta de entrada a los que querían iniciarse en la actual edición de D&D, la tercera (2000), y más concretamente en su versión 3.5 (2003). En España fue publicada por Devir, aunque hay muy poca información de su salida. La única referencia que hasta ahora he encontrado es que se iba a poner a la venta en abril de 2005 (V. Dragón #8, febrero de 2005).

Deckardio #1 Deckardio
Yo soy de los que no escuché de su existencia hasta ahora. Vídeo sobre los libros de la 3.0-3.5 :

youtu.be/pJUbpiaj3v0?si=6Mr2agA-leAP4Wm4
1 K 29
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
#1 Primera noticia de su existencia, también.
Las cajas básicas/sets de iniciación de 5ª me han parecido muy buenas (las tres normales, no las de Stranger Things y Rick y Morty). Cada una con sus puntos fuertes y débiles. La de 5.5 me parece algo cara, aunque dicen en las reseñas que es magnífica.
1 K 29
#2 T3rr0rz0n3
2005 me parece tardisimo para sacar eso
0 K 6

