DAZN le pega la estocada definitiva a Movistar Plus y rompe el acuerdo: adiós al último recurso con ACB, NBA y NFL

Movistar Plus+ ofrecía contenidos como parte de su paquete deportivo, pero DAZN le ha birlado la mayoría y no comparte la emisión. DAZN ha dado un giro radical al panorama deportivo en España. La última, para hacerse con los derechos exclusivos de la ACB, la NBA y la NFL, excluyendo estas competiciones de la suscripción integrada en Movistar Plus+. Esta decisión marca un punto de inflexión en la distribución de contenidos deportivos en el país, obligando a los aficionados a contratar directamente la plataforma de streaming para acceder a estos

La ACB ha firmado un acuerdo sin precedentes con DAZN para emitir en exclusiva las tres principales competiciones del baloncesto español: Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa, durante las próximas cinco temporadas, hasta 2030.
vallas al campo
#5 Pero perdida de abonados para Movistar.
Me acuerdo de cierto gobierno del PP que se sacó de la manga lo del "interés general"...
Por fin dejarán funcionar a Cloudflare. :troll:
#1 Queda el futbol. :-D
