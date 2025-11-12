David Trueba:“No se pueden hacer películas de superhéroes constantemente porque incitan al fascismo”

“Fui de los primeros que alzó la voz y dijo: “No se pueden hacer películas de superhéroes constantemente porque incitan al fascismo”

Yo fui el, o sea, a veces me... no iba a decir el primero, fui fui, digamos uno de los de los primeros, creo que alzó la voz y dijo, "No se puede hacer películas de superhéroes constantemente porque incitan al fascismo." Y entonces hubo gente que me dijo, "Hombre, David, yo soy muy fan de Superman, de la de las primeras Supermanes, pero eran, digamos, los originales.

Eran muy conscientes de que podían incitar al fascismo, que conste, el fascismo no es ideológico, hay fascismo de izquierdas y de derechas, que es un error también habitual, es tan fascistas Stalin y Lenin como Hitler. Es lo mismo y la gente no debe tener miedo en decirlo. Eso es muy necesario. Partamos de esa base.

Pero dicho eso, el fascismo lo que es es una respuestas de soberbia individualista sobre

problemas colectivos. Es decir, lo que no puede ser es que la inseguridad de una ciudad Gotham la resuelva un señor dando puñetazos él solo, erigido en autoridad de tal. La respuesta debe ser colectiva. La respuesta debe ser de una sociedad que expulsa el mal de su sociedad.

Pero, por ejemplo, la respuesta a la al narcotráfico no puede ser que indiscriminadamente tú bombardees lanchas sin preguntar y sin detener a la gente y sin darles permiso a decir quién soy.

Soy a lo mejor una persona extorsionada para transportar una lancha. ¿Por qué? Porque soy un yonky.

Yo he tenido un amigo mío en la cárcel porque era yonki. Le llevaron a un viaje a Turquía, le trajeron con droga para poder pagar lo que debía y le pillaron, por supuesto, porque lo que hacen es que meten tres y a dos los entregan ellos mismos a la policía y pasa otro.

Entonces, ¿qué ocurre? que en esas lanchas es posible que haya gente extorsionada, ya dando por hecho que sean narcotraficantes, es decir, gente que está obligada a transportar esa droga por sus circunstancias personales, económicas, etcétera, y tú las estás matando indiscriminadamente sin preguntar quiénes son y sobre todo sin detenerlos, que es la cosa más fácil del mundo. Si tienes localizada una lancha y eres Estados Unidos, lo más fácil es detener una lancha.

Bueno, eso es fascismo. Eso es fascismo y eso viene directamente relacionado con los superhéroes.

Que llevamos una época, claro, ha habido estas el Marvel ha hecho como ediciones, sagas, y llevamos 20 años así. Claro, estos 20 años han acabado y además son fans muy eh muy enfadados eh porque se hagan interpretaciones de de sus superhéroes.

Es cierto, están muy enfadados. Sí, bueno, los eligen un poco como banderas, ¿no? Es es un poco

triste. Yo creo que debemos hacer un cine que contribuya a la convivencia, a la humanidad, al humanismo, ¿no?

