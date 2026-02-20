David Cay Johnston: "El mayor talento de Trump es su habilidad para estafar, para hacer que la gente crea sus disparates"

David Cay Johnston (1948), periodista de investigación, ganador de un Premio Pulitzer y uno de los grandes expertos en fiscalidad y evasión de impuestos en EEUU, empezó a cubrir los negocios de Donald Trump a finales de la década de los 80. Debutó con sus casinos, siguió con sus empresas, las inmobiliarias y sus peligrosas relaciones con oscuros empresarios o familias mafiosas. Trató mucho al hoy presidente y fue víctima de su ira y sus pleitos. En 2016, publicó su primer libro sobre él, Cómo se hizo Donald Trump y en 2018 y 2021 los siguientes