Los datos de los usuarios residenciales de la red 5G de Movistar seguirán pasando por equipos chinos de Huawei

La red de Telefónica prometía ser una red formada al 100% por componentes de origen europeo. Desde las antenas hasta el software que corre en el núcleo de la red, Telefónica ha ido reemplazando en los últimos años material procedente de proveedores de origen chino por equipos hechos en Europa.
Me fío más de los chinos.
También prefiero correr el riesgo de que esos datos estén en manos del gobierno chino.
Naturalmente me refiero a nivel país, no personalmente.
Tanto en los EEUU como en la UE tienen fábricas para ensamblar los equipos.
¿Y si te digo que un tercio del personal de Ericsson es chino o indio? Y que Europeos, son menos de la mitad .... Y si empezamos a hablar de componentes de los equipos ...
Resumen: vaya trola solo para que algún lobby se forre por el cambiar de proveedores.
Sino ya hace años que habrían reemplazado absolutamente todo