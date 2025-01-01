edición general
Los datos de los usuarios residenciales de la red 5G de Movistar seguirán pasando por equipos chinos de Huawei

La red de Telefónica prometía ser una red formada al 100% por componentes de origen europeo. Desde las antenas hasta el software que corre en el núcleo de la red, Telefónica ha ido reemplazando en los últimos años material procedente de proveedores de origen chino por equipos hechos en Europa.

17 comentarios
powernergia #2
El resto de mis datos pasan por aplicaciones americanas.

Me fío más de los chinos.

borteixo #5
#2 es que aunque te fíes lo mismo.. actualmente quien está en modo abusón es eeuu.

#10 solojavi
#5 No se el caso de #2, pero en el mío, gracias a un acuerdo de mi empresa con mocosoft, saben más sobre mi que yo mismo y eso sin utilizar redes sociales.
También prefiero correr el riesgo de que esos datos estén en manos del gobierno chino.

plutanasio #8
#2 Telefónica tiene muchos equipos de Ericsson y Nokia para el despliegue de sus redes.

frg #9
#2 Me fío lo mismo, nada.

powernergia #11
#9 De lejos, los americanos pueden hacerme más daño que los chinos.

Naturalmente me refiero a nivel país, no personalmente.

frg #15
#11 Me refiero a nivel país. Como personas hay gente de todo en ambos países.

founds #17
#2 a los eeuu se lo damos gratis

tul #7
#6 y de donde crees que salen los componentes para los equipos de esas marcas? de europa lo dudo mucho

Gry #13
#7 ¿De Taiwán?

Tanto en los EEUU como en la UE tienen fábricas para ensamblar los equipos.

HeilHynkel #14
#6

¿Y si te digo que un tercio del personal de Ericsson es chino o indio? Y que Europeos, son menos de la mitad .... Y si empezamos a hablar de componentes de los equipos ...

borteixo #3
Nos preocupa bastante más que tengan puertas traseras yankis.

tul #1
componentes de origen europeo? menudo chistaco

Gry #6
#1 No es un chiste, la competencia de Huawei en equipos de telefonía 5G son Nokia y Ericsson.

Supercinexin #16
#6 Ericsson está muerta.

#12 Marisadoro
¡Vaya Cisco! Systems

#4 endy
O sea que si eres no eres empresa y gobierno no pasa nada si te espían porque por temas económicos el producto de Huawei les encaja para ese caso.

Resumen: vaya trola solo para que algún lobby se forre por el cambiar de proveedores.
Sino ya hace años que habrían reemplazado absolutamente todo


