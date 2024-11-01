Los datos de la Sala Cometa que disparan la alarma: 1.700 veces al día los agresores quebrantan la orden de alejamiento

Según señalan desde la sala Cometa, actualmente son 1700 veces al día las que el agresor sobrepasa la distancia de alejamiento que marca el juez, es decir, cerca de 50.000 veces al mes el agresor incumple el perímetro fijado en instancias judiciales. Por esta razón, y por datos como estos, los trabajadores de la sala se encuentran operativos las 24 horas del día durante los 365 días del año.