Los datos revelan que los republicanos MAGA están obsesionados con la búsqueda de porno transgénero (Eng)

Los republicanos aman en secreto lo que odian públicamente En lo que va de 2022, se han propuesto más de 300 proyectos de ley anti-LGBT en 36 estados - al menos un tercio de los cuales están dirigidos a los jóvenes trans. Este aumento, especialmente en la legislación anti-trans de los republicanos, contrasta con un hecho sorprendente.

| etiquetas: maga , porno , trans , transexual , lgbti , video , pornografia
7 comentarios
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Esto es como los ultras polaco y húngaro que encontraron el amor en personas lgbti.

El amor lo puede todo.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Solo hay que darse una vuelta por 4chan para corroborarlo. xD xD
#2 DatosOMientes
Dirán que es un "conoce a tu enemigo".
Gadfly #4 Gadfly
Y eso es malo?
Donal_Trom #5 Donal_Trom
Menéame, donde la gente está más pendiente de lo que pasa en EEUU que de los ladrones, puteros y traidores que habitan en las propias instituciones de España.
Andreham #7 Andreham
#5 Tu puto nick debe ser una broma o simplemente esta semana os han dado el trending topic de decir que todo es cansino.

No cuela, vuelta a la mesa de dibujo, colega. Ese approach no cala.
