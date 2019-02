Datos REALES del coste de un alumno en un IES público

La operación es muy sencilla: dividimos los costes entre el número de alumnos y nos encontramos con que EL COSTE ANUAL REAL DE UN ALUMNO EN LA PÚBLICA es de 3554,61 euros. Y, además, ese coste ha sido obtenido sobredimensionando en un porcentaje no inferior al 5% los salarios (suponiendo antigüedades determinadas). Por tanto, ya basta de milongas acerca de los 6.000 o, incluso he llegado a leer, 7.000 euros anuales que cuestan a las arcas públicas los alumnos de la pública. Algo que, como podéis comprobar es TOTALMENTE FALSO. Los datos no mient