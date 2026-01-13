La datación de un pecio asiático medieval

A fines del siglo XX se encontraron los restos de un barco que había naufragado en el mar de Java, en Indonesia, y se pudo apreciar que era muy antiguo. También se halló parte de su cargamento. Se utilizó una de las mercancías halladas para datarlo, y los primeros análisis detectaron que era del siglo XIII. Ahora, con más tecnología y múltiples objetos para la datación, se piensa que es más antiguo, posiblemente del siglo anterior. El barco y su contenido son muestra de una sofisticada y larga ruta comercial que recorría China (...)
| etiquetas: datación , pecio , edad media