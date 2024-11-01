Dashboard de las limitaciones temporales de via en la red ferroviaria española

El usuario de X @krosk, de la plataforma Dignitat a les vies (@dignitatavies), ha creado un dashboard de todas las limitaciones temporales de velocidad de la red ferroviaria española. La creación de la plataforma informativa permite seguir con detalle las principales incidencias que condicionan el cumplimiento de los horarios previstos por las operadoras comerciales; pero, sobre todo, reflejan la compleja situación de la infraestructura ferroviaria. Como ejemplo, sólo la Línea 100 acumula 90 limitaciones.