edición general
9 meneos
108 clics

Dashboard de las limitaciones temporales de via en la red ferroviaria española

El usuario de X @krosk, de la plataforma Dignitat a les vies (@dignitatavies), ha creado un dashboard de todas las limitaciones temporales de velocidad de la red ferroviaria española. La creación de la plataforma informativa permite seguir con detalle las principales incidencias que condicionan el cumplimiento de los horarios previstos por las operadoras comerciales; pero, sobre todo, reflejan la compleja situación de la infraestructura ferroviaria. Como ejemplo, sólo la Línea 100 acumula 90 limitaciones.

| etiquetas: dashboard , limitaciones temporales , adif , rodalies , renfe
7 2 0 K 115 trenes
4 comentarios
7 2 0 K 115 trenes
FunFrock #1 FunFrock
El mejor momento del tren en España
0 K 10
taSanás #3 taSanás
#1 podemos subir la velocidad del ave a Barcelona a 350km/h sin problema!
0 K 8
#2 k-loc
¿Cómo puede ser esto verdad si, según el ministro y gobierno, vamos viento en popa?
Acojonante. Es una p..a vergüenza. Y las carreteras van igual o peor.
0 K 7
taSanás #4 taSanás *
#2 a ver, se explica fácil si tienes fe.

los puntos rojos que ves realmente son azules, son culpa del PP. Aquellos que no son culpa del PP, son culpa del cambio climático.

Que llevemos 8 años manejando el tema, no cambia nada. La culpa, de otro, siempre.
0 K 8

menéame