Daniel Day-Lewis se negó a tomar antibióticos durante el rodaje de una película porque en 1863 no existían

Daniel Day-Lewis es mundialmente conocido por su entrega absoluta a sus personajes, pero durante el rodaje de Gangs of New York (2002), el filme de Martin Scorsese, su búsqueda de autenticidad histórica estuvo a punto de terminar mal. Para ser fiel a la época (mediados del siglo XIX), se negó a usar prendas modernas que no existieran en 1863. Esto incluía su abrigo; a pesar de las gélidas temperaturas de los sets en Roma, solo vestía un abrigo fino de época, y acabó con una neumonía grave. Por el mismo motivo, no quiso tomar antibióticos.