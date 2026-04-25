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Daniel Day-Lewis se negó a tomar antibióticos durante el rodaje de una película porque en 1863 no existían

Daniel Day-Lewis se negó a tomar antibióticos durante el rodaje de una película porque en 1863 no existían

Daniel Day-Lewis es mundialmente conocido por su entrega absoluta a sus personajes, pero durante el rodaje de Gangs of New York (2002), el filme de Martin Scorsese, su búsqueda de autenticidad histórica estuvo a punto de terminar mal. Para ser fiel a la época (mediados del siglo XIX), se negó a usar prendas modernas que no existieran en 1863. Esto incluía su abrigo; a pesar de las gélidas temperaturas de los sets en Roma, solo vestía un abrigo fino de época, y acabó con una neumonía grave. Por el mismo motivo, no quiso tomar antibióticos.

| etiquetas: daniel , day-lewis , actor , antibiótico , 1863
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9 comentarios
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Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
¿Y cómo es que hizo esa película, si en 1863 todavía no se había inventado el cine ni había cámaras de cine ni nada?
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c0re #8 c0re
#1 él no mira a las cámaras :troll:
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
Actor de método, del método de ser gilipollas.
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inventandonos #6 inventandonos
#3 ¡No te metas con Gerry Conlon!
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mund4y4 #7 mund4y4
#6 dios, qué película, qué interpretaciones, qué maravilla.
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Djangology #4 Djangology *
Está es la película que rompió en dos la carrera de Scorsese y paso a ser un director más comercial. Con su sello de identidad pero más del gusto de Hollywood. Todo el realismo, el costumbrismo (principalmente italoamericano) que derrochaban sus películas se fue a tomar por culo a partir de aquí.
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Mltfrtk #9 Mltfrtk
¿Con qué se limpiaba el culo? Porque en 1863... :troll:
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Ortzi_ #2 Ortzi_
Menudo tarao
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#5 Tiranoc
<<Solo cuando le advirtieron que la infección podía ser fatal y que pondría en riesgo toda la producción, aceptó finalmente la ayuda de los médicos.>> Un parguelas.
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menéame