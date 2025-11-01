DANA VALENCIA | Nemesio Castro, experto en emergencias: "Murieron 229 personas en la dana por negligencia y cobardía; el modelo falló desde arriba"

No es tanto un libro como un estudio, ya que Castro no es un escritor, sino un divulgador con conocimientos técnicos tras toda una vida trabajando en emergencias, en Salvamento Marítimo y como capitán mercante luchando contra los vertidos del Prestige. El libro - que cuenta con el apoyo de las fundaciones Philippe Cousteau y Titanic- destripa, organiza y analiza minuciosamente los organismos, responsabilidades y fallos durante la catástrofe. Dice que "el modelo falló desde arriba" y propone uno nuevo porque el actual "ha fracasado". Pero sobre