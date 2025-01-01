El Cybertruck de Tesla es un desastre tan grande que las empresas no se atreven ni a asegurarlo

El Cybertruck no está siendo un éxito para Tesla, cuyas ventas se desplomaron un 30% en un año y que nadie parece querer, ni de segunda mano. El vehículo, que se suponía que venía a establecer un nuevo paradigma en el panorama de los SUVs eléctricos, ha quedado retratado como uno de los mayores fracasos de Elon Musk. Otro más en un año que, lejos de ser brillante, ha demostrado ser bastante perjudicial para su imagen y la de Tesla. Ahora el problema viene desde otro frente, y es que las aseguradoras se niegan a aceptar el Cybertruck