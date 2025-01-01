El Cybertruck de Tesla es un desastre tan grande que las empresas no se atreven ni a asegurarlo

El Cybertruck no está siendo un éxito para Tesla, cuyas ventas se desplomaron un 30% en un año y que nadie parece querer, ni de segunda mano. El vehículo, que se suponía que venía a establecer un nuevo paradigma en el panorama de los SUVs eléctricos, ha quedado retratado como uno de los mayores fracasos de Elon Musk. Otro más en un año que, lejos de ser brillante, ha demostrado ser bastante perjudicial para su imagen y la de Tesla. Ahora el problema viene desde otro frente, y es que las aseguradoras se niegan a aceptar el Cybertruck
| etiquetas: tesla , cybertruck , seguros
El diseño me parecio la idea de una persona que no tiene muchas luces y tiene un conocimiento 0 de vehículos.
Estaba dentro del pabellón de las Naciones bajo techo por lo que dice #5 puede que fuera por algo porque todos las demás marcas estaban afuera a la intemperie
Lo cachondo es que en 20 años será una pieza de colección cotizada (los que queden)
Pues parece que el acero inoxidable .... es pelín oxidable.
Aunque la pueden sacar en Regreso al Futuro V y así lo hacen inmortal, como el cacharro de De Lorean.
Eso pasa mucho con figuritas y mierdas diversas ... pero esto vale una pasta y pocos pueden dejar tanto dinero inmovilizado.
Si Giorgetto Giugiaro, Sergio Pininfarina, Leonardo Fioravanti, Marcello Gandini, Nuccio Bertone, Alfredo Vignale, Giovanni Michelotti, levantaran la cabeza se volvían a la tumba.
Solo nos quedan Andrea Zagato y Walter da Silva.