El Cybertruck de Tesla es un desastre tan grande que las empresas no se atreven ni a asegurarlo

El Cybertruck no está siendo un éxito para Tesla, cuyas ventas se desplomaron un 30% en un año y que nadie parece querer, ni de segunda mano. El vehículo, que se suponía que venía a establecer un nuevo paradigma en el panorama de los SUVs eléctricos, ha quedado retratado como uno de los mayores fracasos de Elon Musk. Otro más en un año que, lejos de ser brillante, ha demostrado ser bastante perjudicial para su imagen y la de Tesla. Ahora el problema viene desde otro frente, y es que las aseguradoras se niegan a aceptar el Cybertruck

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Vi uno por primera vez en persona en la Feria de Muestras de Gijón este año.

El diseño me parecio la idea de una persona que no tiene muchas luces y tiene un conocimiento 0 de vehículos.  media
frg #6 frg
#2 Y, ¿cómo lo.llevaron a la feria? Porque juraría no está homologado para las carreteras europeas.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#6 supongo que en un camión.

Estaba dentro del pabellón de las Naciones bajo techo por lo que dice #5 puede que fuera por algo xD porque todos las demás marcas estaban afuera a la intemperie
javibaz #10 javibaz
#6 ¿En un camión?
frg #14 frg *
#10 Es posible, pero con las dimensiones que gasta seguro que es uno grande.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El CiberTrasto. :roll:

Lo cachondo es que en 20 años será una pieza de colección cotizada (los que queden)
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 si antes no acaba oxidado
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Pues parece que el acero inoxidable .... es pelín oxidable.

Aunque la pueden sacar en Regreso al Futuro V y así lo hacen inmortal, como el cacharro de De Lorean.
#9 eipoc
#1 lo dudo. La gente ya colecciona de todo pensando en que se va a revalorizar y al final hay mucho de todo.
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

Eso pasa mucho con figuritas y mierdas diversas ... pero esto vale una pasta y pocos pueden dejar tanto dinero inmovilizado.
Cehona #7 Cehona
Feo, feo, feo es poco.
Si Giorgetto Giugiaro, Sergio Pininfarina, Leonardo Fioravanti, Marcello Gandini, Nuccio Bertone, Alfredo Vignale, Giovanni Michelotti, levantaran la cabeza se volvían a la tumba.

Solo nos quedan Andrea Zagato y Walter da Silva.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Ya os lo aseguro yo: es un desastre :troll:
incontinentiasuma #12 incontinentiasuma *
A mí me sorprende que hayan vendido más de 4000 en lo que va de año sabiendo los problemas que da el modelo. Seguramente, Elon Musk se llevará otro bono de mil millones por su genial gestión.
BertoltBrecht #13 BertoltBrecht
Que Musk cree una aseguradora para asegurarlos. Sabe hacer cohetes, seguro que sabe hacer seguros.
