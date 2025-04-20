edición general
Curro Cordero, pensionista: "Es una lástima que mis hijas, una con 37 años y otra con 40, tengan una nómina 600 euros más baja que la mía, cuando ellas tienen una

"Ahora mismo es cuando más gasto tienen. Vale, sí, yo también me merezco la jubilación que tengo. He cotizado 43 años. Pero los jóvenes también lo merecen. Cobro 1.750 euros en 12 meses y mis hijas cobran una media de 1.200. Hay una gran diferencia". el economista Rubén de Gracia daba su punto de vista. "El problema principal es el sistema general. Esto está pensado para que haya 4 personas trabajando para una pensión. Ahora estamos en 2,4. Vamos a peor. La pirámide de población era una pirámide. Ahora es un rombo. Dentro de 20 años es cuando

Catacroc #1 Catacroc
El problema no es lo que cobre el jubilado. No lo olvidemos. El problema es que los trabajadores ahora cobran poco y menos cobraran cuando se jubilen. Que no lo dejen pasar que cuando se vayan a dar cuenta estan jubilandose y cobrando una miseria.
#2 tierramar
#2 tierramar
Este tipo de noticias manipulan para meter en la cabeza de la gente que la culpa de los bajos sueldos es de las pensiones, NO. El problema de los bajos sueldos es la reforma laboral de Rajoy del 2012, que hay que derogar; el exceso de mano de obra, 10% de paro estructural que el PPSOE alimenta importando mano de obra esclava,...
6 K 66
#3 doppel *
#2 Nadie manipula eso.


El problema no es de Rajoy de 2012, es de los visigodos
1 K 20
#5 Martillo_de_Herejes
#2 Hala... negativo por embustero.
1 K -7
XtrMnIO #7 XtrMnIO *
Lucha obrera.

El empresario no va a subir el sueldo a no ser que se vea obligado.

Siempre ha sido así, los derechos se ganan luchando.
4 K 65
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#7

que noooo, que la solución es el padefismo libertarra, que ellos son clase media.

Eso de movilizarse es de obrerotes, no de libertarras que ganan 900 euros.
4 K 69
Malinke #6 Malinke
«En ese sentido, el economista Rubén de Gracia daba su punto de vista. "El problema principal es el sistema general. Esto está pensado para que haya 4 personas trabajando para una pensión. Ahora estamos en 2,4. Vamos a peor. La pirámide de población era una pirámide. Ahora es un rombo. Dentro de 20 años es cuando viene el problema. Si no se cambia el sistema, van a aumentar los tiempos de jubilación", advertía el experto.»

Dice «el problema principal», sin hablar del tema. El tema era la diferencia de dinero a cobrar y eso viene dado por los sueldos bajos.
3 K 56
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Quién te dicen esto suelen ser los mismos que le ponen pegas a subir el SMI
3 K 39
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#4 porque pasan de cobrar más que los pobres a poco más y se sienten pobres entonces, aunque ya lo eran.
0 K 7
Robus #12 Robus
El problema es que los trabajadores cada vez cobramos menos y las empresas que se forran pagan pocos impuestos y en paraisos fiscales.
1 K 32
Frasier_Crane #13 Frasier_Crane
Nada que otros 7 años de Sánchez no arreglen.
1 K 19
#9 tierramar
Tenemos que luchar por mejorar las condiciones laborales todos unidos: jóvenes y pensionistas; hombres y mujeres, nacionales y inmigrantes nacionalizados; no dejemos que nos dividan. La verdadera brecha está entre el PPSOE-empresarios frente a trabajadores
0 K 18
Enésimo_strike #18 Enésimo_strike
El verdadero problema …  media
#20 okeil
#20 okeil
Su pensión se corresponde exactamente con lo que cotizó durante su vida laboral. El problema es que sus hijas ganan poco, exactamente el salario mínimo, y la razón de que ganen el mínimo viene de que tienen trabajos de baja cualificación, no se puede extrapolar ni siquiera al 50% de los trabajadores. Si sus hijas prosperasen, llegarían a la jubilación con una cantidad mayor que la que cobra su padre, es trabajo suyo mejorar sus condiciones laborales particulares, y también que los salarios…   » ver todo el comentario
0 K 10
#14 sliana
Esas niñas están en edad de mejorar su posición y operar a trabajos mejores
0 K 7
#11 pirat
El sistema va a colapsar sí o sí tal como está ahora y nadie lo va a intentar remediar porqué sería un suicidio electoral, así que palante...
Una forma de atenuar el problema sería convertir la pensión de jubilación en una renta básica universal igualada al salario mínimo, y el que hubiera aportado más por su mayor nivel de ingresos que se hiciera un plan paralelo y las inversiones convenientes para mantener su tren de vida que en el fondo ha sido posible gracias a una sociedad estable, sana y próspera por evitar caer en enormes desigualdades.
0 K 7
#15 EISev *
#11 eso el que puede ya lo está haciendo

Y es parte también de la burbuja inmobiliaria, la gente que compra a cualquier precio porque mejor eso que llegar a la jubilación y tener que seguir pagando alquiler con la pensión que haya entonces
0 K 12
#17 SpeakerBR
#11 Eso de que las pensiones dependan de la bolsa me parece una idea estúpida:

El crack de los jubilados, las políticas de Trump merman las pensiones de los estadounidenses

www.elindependiente.com/internacional/estados-unidos/2025/04/20/el-cra

Y sin ir tan lejos, tenemos el caso de los abogados que aportaban poco y que ahora se quejan de que sus pensiones son bajas:

La bomba de las

…   » ver todo el comentario
0 K 7
#16 Mk22
Ahí una transferencia muy fuerte de renta de trabajadores a pensionistas. Los pensionistas cobran 1.6 € por cada 1 € cotizado. Es injusto e insostenible.
0 K 6
#19 Pitchford
#16 ¿Y los que se mueren al día siguiente de jubilarse o antes están metidos en ese cálculo?
0 K 17

