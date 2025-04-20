Curro Cordero, pensionista: "Es una lástima que mis hijas, una con 37 años y otra con 40, tengan una nómina 600 euros más baja que la mía, cuando ellas tienen una

"Ahora mismo es cuando más gasto tienen. Vale, sí, yo también me merezco la jubilación que tengo. He cotizado 43 años. Pero los jóvenes también lo merecen. Cobro 1.750 euros en 12 meses y mis hijas cobran una media de 1.200. Hay una gran diferencia". el economista Rubén de Gracia daba su punto de vista. "El problema principal es el sistema general. Esto está pensado para que haya 4 personas trabajando para una pensión. Ahora estamos en 2,4. Vamos a peor. La pirámide de población era una pirámide. Ahora es un rombo. Dentro de 20 años es cuando
El problema no es de Rajoy de 2012, es de los visigodos
El empresario no va a subir el sueldo a no ser que se vea obligado.
Siempre ha sido así, los derechos se ganan luchando.
que noooo, que la solución es el padefismo libertarra, que ellos son clase media.
Eso de movilizarse es de obrerotes, no de libertarras que ganan 900 euros.
Dice «el problema principal», sin hablar del tema. El tema era la diferencia de dinero a cobrar y eso viene dado por los sueldos bajos.
Una forma de atenuar el problema sería convertir la pensión de jubilación en una renta básica universal igualada al salario mínimo, y el que hubiera aportado más por su mayor nivel de ingresos que se hiciera un plan paralelo y las inversiones convenientes para mantener su tren de vida que en el fondo ha sido posible gracias a una sociedad estable, sana y próspera por evitar caer en enormes desigualdades.
Y es parte también de la burbuja inmobiliaria, la gente que compra a cualquier precio porque mejor eso que llegar a la jubilación y tener que seguir pagando alquiler con la pensión que haya entonces
El crack de los jubilados, las políticas de Trump merman las pensiones de los estadounidenses
Y sin ir tan lejos, tenemos el caso de los abogados que aportaban poco y que ahora se quejan de que sus pensiones son bajas:
La bomba de las
