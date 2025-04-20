Curro Cordero, pensionista: "Es una lástima que mis hijas, una con 37 años y otra con 40, tengan una nómina 600 euros más baja que la mía, cuando ellas tienen una

"Ahora mismo es cuando más gasto tienen. Vale, sí, yo también me merezco la jubilación que tengo. He cotizado 43 años. Pero los jóvenes también lo merecen. Cobro 1.750 euros en 12 meses y mis hijas cobran una media de 1.200. Hay una gran diferencia". el economista Rubén de Gracia daba su punto de vista. "El problema principal es el sistema general. Esto está pensado para que haya 4 personas trabajando para una pensión. Ahora estamos en 2,4. Vamos a peor. La pirámide de población era una pirámide. Ahora es un rombo. Dentro de 20 años es cuando