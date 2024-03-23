Un curioso robo ocurrido en Ribera del Fresno (Badajoz) en abril de hace dos siglos

El Regimiento de Dragones de Mérida estaba de cuartel en Ribera del Fresno. En un modesto mesón, propiedad de Gerónimo Mateos y María Gómez, se hospedaban el coronel y el sargento mayor del mismo. En la madrugada del 17 de abril de 1720, entre las 12 y la una de la noche, entró en las caballerizas del mesón un esclavo mulato propiedad del sargento mayor y se llevó el caballo de otro huésped, un tal Miguel Ruiz Urbano, vecino de la ciudad de Córdoba. El esclavo se dio a la fuga con el caballo y no apareció más.