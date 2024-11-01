edición general
El curioso y lucrativo motivo por el que las ventanas de los aviones no se alinean con los asientos

El motivo está en cómo se fabrica y se configura un avión comercial. Los grandes fabricantes, como Boeing o Airbus, construyen el fuselaje —la estructura exterior del avión— con las ventanas distribuidas a intervalos fijos. Pero cuando la aeronave llega a manos de una aerolínea, el interior está completamente vacío: sin asientos, sin alfombra y sin separación entre clases. Es la compañía aérea la que decide cómo organizar el espacio interior.

oghaio #1 oghaio
La paradoja es que muchas aerolíneas cobran un suplemento por elegir asiento, incluso si es un "asiento de ventana" sin ventana. Algunos pasajeros ya han presentado quejas —y hasta demandas— en Estados Unidos por no haber sido informados.
Afortunadamente, existen herramientas para evitarlo. Por ejemplo, sitios como SeatGuru permiten ver el mapa real de asientos de cada vuelo, indicando cuáles tienen vista y cuáles no. Consultarlo antes de pagar puede ahorrarte una sorpresa desagradable y, de paso, unos euros mal invertido
GanaderiaCuantica #2 GanaderiaCuantica
#1 parece que seatguru ya no existe. Otras opciones:
Aerolopa.com
Seatmaps.com
Priorat #3 Priorat *
Ves, esto a mí no me pasa. Yo si pago por lugar, cosa que ya es rara, pago por el pasillo. Y pasillo siempre hay.
#4 mam23
#3 pero de echarte la siesta olvidaté! entre quien va al baño y la azafata-o molestandote para verderte lo que sea, no pegas ojo.
