El curioso y lucrativo motivo por el que las ventanas de los aviones no se alinean con los asientos

El motivo está en cómo se fabrica y se configura un avión comercial. Los grandes fabricantes, como Boeing o Airbus, construyen el fuselaje —la estructura exterior del avión— con las ventanas distribuidas a intervalos fijos. Pero cuando la aeronave llega a manos de una aerolínea, el interior está completamente vacío: sin asientos, sin alfombra y sin separación entre clases. Es la compañía aérea la que decide cómo organizar el espacio interior.