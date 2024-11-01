Curiosidades del 30 de septiembre: día del derecho a la blasfemia

Parece broma, pero no lo es. Existe un día denominado Día Internacional del Derecho a la Blasfemia y se celebra el 30 de septiembre. Su objetivo es que las personas se sientan con la libertad de expresar su opinión, críticas e incluso desprecio por las religiones, sin temor a que se les censure o reciban algún tipo de reprimenda.La celebración fue creada en el 2009 por la organización estadounidense Center for Inquiry la cual, según su propia descripción, está dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores
| etiquetas: blasfemad , libremente , cagoendios
Pero es como lo del orgullo LGTBIQ+ (o como sea). No debería existir porque no debería haber discriminación y tener un género o inclinación sexual diferente a la mayoritaria debería ser normal, no tener problemas familiares, sociales o que nadie les mire raro.
Pero mientras no sea así, bienvenido sea que se reivindiquen. Pues aquí, lo mismo. Y no olvidemos que existe el delito de "ofensa a los sentimientos religiosos". Eso sí, como yo puedo decir que dios=Dende, por cagarme en dios solo ofendería a la secta dragonbaliana.
Además de imposible, porque hay religiones que dicen cosas contradictorias, y verdades en unas, son blasfemias o herejías en otras.