Curiosidades del 30 de septiembre: día del derecho a la blasfemia

Parece broma, pero no lo es. Existe un día denominado Día Internacional del Derecho a la Blasfemia y se celebra el 30 de septiembre. Su objetivo es que las personas se sientan con la libertad de expresar su opinión, críticas e incluso desprecio por las religiones, sin temor a que se les censure o reciban algún tipo de reprimenda.La celebración fue creada en el 2009 por la organización estadounidense Center for Inquiry la cual, según su propia descripción, está dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores

mente_en_desarrollo

Un gran día, me cago en dios.
Un gran día, me cago en dios.
#4 ombresaco
#1 una celebración que no debería existir, porque lo normal, salvo que pertenezcas a la secta concreta, nadie debería sentir temor a que se les censure o recibir algún tipo de reprimenda
mente_en_desarrollo

#4 Completamente de acuerdo.
#4 Completamente de acuerdo.

Pero es como lo del orgullo LGTBIQ+ (o como sea). No debería existir porque no debería haber discriminación y tener un género o inclinación sexual diferente a la mayoritaria debería ser normal, no tener problemas familiares, sociales o que nadie les mire raro.

Pero mientras no sea así, bienvenido sea que se reivindiquen. Pues aquí, lo mismo. Y no olvidemos que existe el delito de "ofensa a los sentimientos religiosos". Eso sí, como yo puedo decir que dios=Dende, por cagarme en dios solo ofendería a la secta dragonbaliana.
#10 ombresaco
#9 Correcto, y lo pensabe mientras escribía el compentario. Si embargo, la diferencia está en que las discriminaciones LGTBIQ+ son sutiles, sociales, pero en su mayoría no son cuestiones legales, mientras que sí hay leyes que castigan la blasfemia
#2 pandasucks
Pondrí uno, pero en España aún es delito.
#5 ombresaco
#2 Camuflada como "ofensa a los sentimientos religiosos"... lo cual es peor, porque ya no es lo que uno hace, sino lo que el otro siente.

Además de imposible, porque hay religiones que dicen cosas contradictorias, y verdades en unas, son blasfemias o herejías en otras.
Ka1900 #3 Ka1900
Hostias pedrete.!No tenía ni idea!
Kamillerix #11 Kamillerix
No está de menos: "Si dios existiese, habría que fusilarlo" (Anónimo, Comuna de París 1871) :troll:
CharlesBrowson

que me la coma mahoma
que me la coma mahoma
#7 ombresaco
#6 ...y con el cristinianismo no te atreves? ;)
CharlesBrowson

#7 eso es jugar en modo easy
#7 eso es jugar en modo easy
