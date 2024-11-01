Curiosidades del 30 de septiembre: día del derecho a la blasfemia

Parece broma, pero no lo es. Existe un día denominado Día Internacional del Derecho a la Blasfemia y se celebra el 30 de septiembre. Su objetivo es que las personas se sientan con la libertad de expresar su opinión, críticas e incluso desprecio por las religiones, sin temor a que se les censure o reciban algún tipo de reprimenda.La celebración fue creada en el 2009 por la organización estadounidense Center for Inquiry la cual, según su propia descripción, está dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores