La cúpula de Iberdrola se reparte 280 millones de euros como bonus extraordinario

La compañía premia con hasta 14 millones de acciones a sus principales directivos, encabezados por Sánchez Galán, por superar los objetivos de los tres últimos años

#1 Marisadoro
La cúpula de Iberdrola se reparte 280 millones de euros como bonus botín extraordinario
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Viendo cómo nos follan también cambiaría "cúpula" por "cópula". xD
javibaz #2 javibaz
Vamos a invertirlos en mejorar redes y capacidades, espera, no.
elTieso #3 elTieso
Qué bien, cuanto dinero en impuestos para que el estado garantice el bienestar de la ciudadanía. Ah, que no...
joffer #6 joffer
Me encantaría hacer la cúpula con Iberdrola.
#4 Jotax
Que asco de mundo se esta quedando. Cada vez que leo noticias de empresas que cada vez aumentan mas sus beneficios (que se reparten entre unos pocos) me surge la pregunta si la mayoría del mundo el 80 %, por poner una cifra, va a seguir aguantando este modelo. Cuando les vaya mal a las grandes empresas las recatamos con impuestos no pasa nada.
