más visitadas
4503
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5147
clics
InfluRatas
4978
clics
Mascotas
6849
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
3523
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
más votadas
426
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”
380
La UE sale en defensa de España ante la nueva amenaza de Trump: “Se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”
423
El Gobierno responde a la amenaza de Trump de cortar el comercio con España
461
Rufián reacciona a la amenaza de Trump y señala a los 'vendepatrias': "Plantarle cara es una obligación moral”
384
No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
20
clics
La cúpula de Iberdrola se reparte 280 millones de euros como bonus extraordinario
La compañía premia con hasta 14 millones de acciones a sus principales directivos, encabezados por Sánchez Galán, por superar los objetivos de los tres últimos años
|
etiquetas
:
iberdrola
,
energía
,
bonus
,
capitalismo
,
galán
6 comentarios
#1
Marisadoro
La cúpula de Iberdrola se reparte 280 millones de euros como
bonus
botín extraordinario
2
K
48
#5
MiguelDeUnamano
#1
Viendo cómo nos follan también cambiaría "cúpula" por "cópula".
0
K
15
#2
javibaz
Vamos a invertirlos en mejorar redes y capacidades, espera, no.
2
K
34
#3
elTieso
Qué bien, cuanto dinero en impuestos para que el estado garantice el bienestar de la ciudadanía. Ah, que no...
1
K
28
#6
joffer
Me encantaría hacer la cúpula con Iberdrola.
0
K
12
#4
Jotax
Que asco de mundo se esta quedando. Cada vez que leo noticias de empresas que cada vez aumentan mas sus beneficios (que se reparten entre unos pocos) me surge la pregunta si la mayoría del mundo el 80 %, por poner una cifra, va a seguir aguantando este modelo. Cuando les vaya mal a las grandes empresas las recatamos con impuestos no pasa nada.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
